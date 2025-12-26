Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Вы узнаете:
- Поклонники заметили странную оговорку Надин Головчук
- Что она сказала
Финалистка шоу "Холостяк" Надин Головчук дала фанатам реалити почву для сплетен о том, что Тарас Цимбалюк не выбрал ее. Поклонники в Threads заметили странную оговорку девушки.
Незадолго до премьеры финального выпуска "Холостяка" Надин дала короткое интервью. Ей задали вопрос о том, были ли у участниц реалити интимные отношения во время шоу. Ответ девушки заставил задуматься, дошла ли она до финального выбора Тараса Цимбалюка.
"У нас его не было. У нас – у девушек. Пока я была. Не знаю, как там дальше было", — ответила Головчук.
Отрывок из интервью опубликовала внимательная поклонница шоу в соцсетях и предположила, что Надин таким образом проспойлерила свою судьбу на "Холостяке".
"Надин проговорилась, что покинула проект?", — написала зрительница.
Другие фанаты шоу начали строить свои теории. Они предположили, что таким образом Надин просто запутывает следы.
"Наоборот: выиграла и чтобы не спалиться акцентирует на том, на чем другая участница не акцентировала"
"Еще и так сказала: "Ну, у нас девочек". То есть у Тарасика все могло быть"
"Может она имела в виду этот сезон, "пока я была", а "не знаю как там дальше" это другие сезоны?"
О реалити-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".
