Финалистка "Холостяка" проговорилась, что покинула проект — что она сказала

Кристина Трохимчук
26 декабря 2025, 17:22
Поклонники шоу заметили интересную фразу девушки.
Финал Холостяка 2025
Финал Холостяка 2025 / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тарас Цимбалюк

Вы узнаете:

  • Поклонники заметили странную оговорку Надин Головчук
  • Что она сказала

Финалистка шоу "Холостяк" Надин Головчук дала фанатам реалити почву для сплетен о том, что Тарас Цимбалюк не выбрал ее. Поклонники в Threads заметили странную оговорку девушки.

Незадолго до премьеры финального выпуска "Холостяка" Надин дала короткое интервью. Ей задали вопрос о том, были ли у участниц реалити интимные отношения во время шоу. Ответ девушки заставил задуматься, дошла ли она до финального выбора Тараса Цимбалюка.

Надин Головчук
Надин Головчук - кто победил в шоу "Холостяк" / скрин из видео

"У нас его не было. У нас – у девушек. Пока я была. Не знаю, как там дальше было", — ответила Головчук.

Отрывок из интервью опубликовала внимательная поклонница шоу в соцсетях и предположила, что Надин таким образом проспойлерила свою судьбу на "Холостяке".

"Надин проговорилась, что покинула проект?", — написала зрительница.

Надин Головчук про финал
Надин Головчук про финал "Холостяка" / скрин из Threads

Другие фанаты шоу начали строить свои теории. Они предположили, что таким образом Надин просто запутывает следы.

"Наоборот: выиграла и чтобы не спалиться акцентирует на том, на чем другая участница не акцентировала"

"Еще и так сказала: "Ну, у нас девочек". То есть у Тарасика все могло быть"

"Может она имела в виду этот сезон, "пока я была", а "не знаю как там дальше" это другие сезоны?"

О реалити-шоу "Холостяк"

"Холостяк" - реалити-шоу свиданий, появившееся в марте 2011 года на украинском телеканале "СТБ". Шоу является украинской адаптацией американского проекта "The Bachelor", сообщает портал "Википедия".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цимбалюк
Оля Цибульская заговорила о рождении двойни у Дзидзьо - детали

