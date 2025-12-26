Забрала онкология: звезда сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус" умер в США

Стало известно о кончине Пэта Финна.

Пэт Финн умер / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Умер Пэт Финн

Причина смерти Пэта Финна

Известный американский актер Пэт Финн скончался в США. Звезда культового сериала "Друзья" долгое время страдал от онкологии, сообщает BBC.

Знаменитость ушел из жизни 22 декабря в возрасте 60 лет. Пэт провел последние мгновения жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.

Жизнь Финна забрала онкология. Долгое время он боролся с раком мочевого пузыря, который ему диагностировали в 2022 году. У актера остались жена и трое детей.

Пэт Финн - причина смерти / фото: imdb.com

Члены семьи актера уже прокомментировали смерть звезды. Они написали обращение к поклонникам, в котором подчеркнули его талант и отзывчивость.

"Пэт учил, дружил и был наставником бесчисленного количества учеников в течение многих лет, и вам будет сложно найти кого-то, кто мог бы сказать о нем хоть какое-то нехорошее слово", — говорится в послании.

В каких сериалах снимался Пэт Финн / фото: imdb.com

Пэт Финн — фильмы и сериалы

Пэт Финн — актер, чье лицо знакомо миллионам зрителей благодаря участию в культовых проектах. Его самой яркой и продолжительной работой стала роль добродушного соседа Билла Норвуда в ситкоме "Бывает и хуже". Однако в послужном списке Финна числятся и такие легендарные сериалы, как "Друзья", где он сыграл доктора Роджера, и медицинская драма "Доктор Хаус". Кроме того, актер отметился появлениями в "Теории большого взрыва", "Сайнфелде" и "Шоу 70-х", зарекомендовав себя как мастер характерных эпизодических ролей в лучших шоу Голливуда.

