Забрала онкология: звезда сериалов "Друзья" и "Доктор Хаус" умер в США

Известный американский актер Пэт Финн скончался в США. Звезда культового сериала "Друзья" долгое время страдал от онкологии, сообщает BBC.
Знаменитость ушел из жизни 22 декабря в возрасте 60 лет. Пэт провел последние мгновения жизни в своем доме в Лос-Анджелесе.
Жизнь Финна забрала онкология. Долгое время он боролся с раком мочевого пузыря, который ему диагностировали в 2022 году. У актера остались жена и трое детей.
Члены семьи актера уже прокомментировали смерть звезды. Они написали обращение к поклонникам, в котором подчеркнули его талант и отзывчивость.
"Пэт учил, дружил и был наставником бесчисленного количества учеников в течение многих лет, и вам будет сложно найти кого-то, кто мог бы сказать о нем хоть какое-то нехорошее слово", — говорится в послании.
Пэт Финн — фильмы и сериалы
Пэт Финн — актер, чье лицо знакомо миллионам зрителей благодаря участию в культовых проектах. Его самой яркой и продолжительной работой стала роль добродушного соседа Билла Норвуда в ситкоме "Бывает и хуже". Однако в послужном списке Финна числятся и такие легендарные сериалы, как "Друзья", где он сыграл доктора Роджера, и медицинская драма "Доктор Хаус". Кроме того, актер отметился появлениями в "Теории большого взрыва", "Сайнфелде" и "Шоу 70-х", зарекомендовав себя как мастер характерных эпизодических ролей в лучших шоу Голливуда.
