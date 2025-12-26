"Вряд ли стану невестой": Мария Бурмака высказалась о своем избраннике

Певица рассказала о своих отношениях.

https://stars.glavred.info/vryad-li-stanu-nevestoy-mariya-burmaka-vyskazalas-o-svoem-izbrannike-10727222.html Ссылка скопирована

Мария Бурмака отношения / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Мария Бурмака

Вы узнаете:

Кто избранник Марии Бурмаки

Почему она не собирается замуж

Украинская певица Мария Бурмака откровенно рассказала о своей личной жизни. Как утверждает артистка в интервью "ТСН Гламур", поклонники могут и не дождаться ее свадьбы.

Мария призналась, что не хочет афишировать свои отношения, но у нее есть любимый мужчина. По словам Бурмаки, ее избранник не выбирал быть публичным из-за профессии своей партнерши.

видео дня

Марія Бурмака - личная жизнь / фото: instagram.com, Марія Бурмака

"У меня есть мужчина, которого я люблю, и который любит меня, что очень важно. Я свою жизнь не афиширую. Я давно на виду, и сейчас тот момент, когда хочется свою личную жизнь охранять. Люди, которые находятся рядом с теми, кто на сцене, – они не всегда подписываются на то, чтобы их обсуждали", — пояснила певица.

Артистка раскрыла, что они с избранником уже были в отношениях в прошлом и воссоединились спустя много лет.

"Это не человек из шоу-бизнеса. Мы знакомы очень давно. Был период, когда мы уже встречались. Это много-много лет перед тем. Потом нас жизнь развела. И сейчас нам просто хорошо вместе. Очень важно, когда человек тебя любит и ты это ощущаешь", — поделилась Мария.

Мария Бурмака семья / фото: instagram.com, Марія Бурмака

Несмотря на взаимные чувства, певица не спешит снова под венец. Она призналась, что не создана для брака, и ее устраивают отношения на расстоянии.

"Вряд ли я стану невестой. Брак не для меня. Но с этим мужчиной я познакомилась больше 20 лет назад. Он тогда жил в Канаде, он украинец. Сейчас он в Украине, но не в Киеве. Мы не так часто видимся, но очень хорошо друг друга понимаем. И мне очень смешны его шутки. Это очень важно", — подытожила Бурмака.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известная украинская актриса Наталка Денисенко на Рождество отправилась в Чернигов чтобы провести время с семьей. К сожалению, российская армия превратила светлый праздник на трагедию.

Также сын Тины Кароль Вениамин Огир умилил звездную маму неожиданным появлением на ее концерте в Рождество и вышел на сцену с букетом роз. Фанаты также нашли архивное видео 2014 года, на котором совсем маленький сын звезды так же дарит ей букет цветов на сцене.

Вас может заинтересовать:

Про персону: Мария Бурмака Мария Бурмака - украинская певица, активистка, телеведущая, сообщает Википедия. Народная артистка Украины (2009) и одна из самых влиятельных женщин Украины по версии издания "Фокус". На сцене с 1989 года, выпустила 15 музыкальных альбомов.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред