"Копия отца": сын Тины Кароль сделал неожиданный сюрприз маме на Рождество

Вениамин Огир появился на концерте Тины Кароль.

https://stars.glavred.info/kopiya-otca-syn-tiny-karol-sdelal-neozhidannyy-syurpriz-mame-na-rozhdestvo-10727174.html Ссылка скопирована

Тина Кароль с сыном Вениамином / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тина Кароль, скрин из видео

Вы узнаете:

Сын Тины Кароль сделал сюрприз маме на ее концерте

Как это произошло

Сын Тины Кароль Вениамин Огир умилил звездную маму неожиданным появлением на ее концерте в Рождество. Поклонники выложили в Instagram трогательный момент матери и сына прямо на сцене.

Как оказалось, Вениамин приехал в Украину, чтобы провести праздник с семьей. В этот день Тина выступала во Львове, и сын не упустил шанса сделать маме приятный сюрприз. После одного из номеров Вениамин поднялся на сцену с большим букетом белых роз.

видео дня

Как выглядит сын Тины Кароль / фото: instagram.com, Тина Кароль

Певица была тронута таким вниманием от своего сына и, приняв букет, нежно обняла его с улыбкой на лице и поцеловала в щеку. После этого она сделала жест, который особенно растрогал поклонников — по-матерински смахнула со щеки Вениамина помаду, оставшуюся после поцелуя.

Фанаты также нашли архивное видео 2014 года, на котором совсем маленький сын звезды так же дарит ей букет цветов на сцене. Тогда певице пришлось опуститься на корточки, чтобы обнять малыша, а теперь уже ей самой приходится вставать на носочки.

Вениамин Огир на концерте Тины Кароль / скрин из видео

Поклонники осыпали Тину Кароль и ее наследника комплиментами, отметив, насколько сильно Вениамин похож на покойного отца.

"Боже, как он на отца похож. Мамина гордость"

"Копия отца"

"Какие они красивые!"

Кароль, инфографика, рос / Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что известный российский рэпер Гио Пика во время концерта в Варшаве откровенно обратился к украинцам, прервав молчание, которое хранил с начала полномасштабной войны. Видео с речью артиста опубликовали поклонники.

Также продюсерка Елена Мозговая похвасталась своей повзрослевшей младшей дочерью от мужа, певца и военнослужащего Дэвида Аксельрода. Фотография Соломии появилась в соцсетях звездной мамы накануне Рождества.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Тина Кароль Тина Кароль (Татьяна Либерман) – украинская певица и актриса, телеведущая. Народная артистка Украины (2017), солистка Ансамбля песни и пляски ВСУ. Лауреат песенного конкурса молодых исполнителей "Новая волна 2005". С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении 2006", где заняла седьмое место.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред