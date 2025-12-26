'У нас пополнение': Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом

Бойфренд артиста надарил ему домашнее животное.

Melovin рассказал о переменах в жизни с бойфрендом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/melovin_official

Возлюбленный украинского певца Melovin – украинский боевой медик и блогер Петр Злотя – подарил артисту собаку по кличке Мирра. Об этом сообщается 26 декабря на странице певица в Instagram.

"У нас пополнение. На Рождество Мел получил той-пуделя по имени Мирра. Набросайте малой лайков", – говорится в сообщении. видео дня

Подписчики оставили многочисленные комментарии: "Она прекрасна", "Поздравляю столько тепла и любви в каждом кадре", "Манюничка замечательная", "Очень мило, вы так счастливы".

Фото: instagram.com/melovin_official

О персоне: Меловин MÉLOVIN (настоящее имя Константин Николаевич Бочаров; род. 11 апреля 1997, Одесса, Украина) — украинский певец, победитель шестого сезона украинского вокального шоу "X-Фактор", победитель второго сезона гипершоу "Маска". Представитель Украины на 63-м песенном конкурсе "Евровидение" в Португалии с песней "Under The Ladder", где занял в финале 17-е место. В июле 2021 года Меловин совершил каминг-аут как бисексуал на Atlas Weekend 2021, пишет Википедия.

