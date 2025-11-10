'Началась новая жизнь': Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

Вы узнаете:
- Елена Мозговая обратилась к поклонникам
- С чего продюсер начинает свое утро
Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками рассуждениями о материализации мыслей.
На своей странице в соцсетях знаменитость рассказала, как начинает свой день.
"Первая утренняя мысль задает направление дня. Если она тревожная – скорее всего, день пройдет в доказательствах этой тревоги. Если благодарная – все начнет складываться проще", – отметила Елена.
Также Мозговая отметила, что новые возможности в жизни – это не подарок, а вызов.
"Это не всегда красиво и не всегда удобно, но всегда в точку. Вселенная скрывает двери там, где ты испытываешь страх и сомнение. Если внутри есть дрожь, ощущение, будто внутри уже началась новая жизнь, – значит, за ней – твоя энергия роста", – добавила продюсер.
Также она отметила, что за возможностями часто стоит хаос и случайность.
"Вселенная не дарит нам комфорт. Она дарит вызовы, за которыми скрыта наша сила", – подытожила Елена.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, певице Ларисе Долиной, которая родом из Украины, но поддерживает террористическое вторжение РФ у ее родную страну, угрожали убийством. По факту угроз убийством артистке и ее представителю возбуждено уголовное дело. В сентябре 2024 года им поступали провокационные письма.
А также ведущий Алексей Суханов прокомментировал фото, на котором он поцеловал мужчину и поставил точку в сплетнях. В интервью Алине Доротюк Суханов отметил, что он поздравлял своего пиарщика Алексея Прищепу с днем рождения.
Вас может заинтересовать:
- "По рюмочке": Остап Ступка высказался о своем алкоголизме
- Впервые за много лет: Каменских убрала кудри и кардинально сменила образ
- Второй ребенок: Тина Кароль намекнула на новый статус
О персоне: Елена Мозговая
Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред