'Началась новая жизнь': Мозговая публично раскрыла свой главный секрет

Елена Мозговая рассказала о своем ритуале.

Елена Мозговая верит в силу мыслей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Елена Мозговая

Елена Мозговая обратилась к поклонникам

С чего продюсер начинает свое утро

Украинская продюсер Елена Мозговая поделилась с поклонниками рассуждениями о материализации мыслей.

На своей странице в соцсетях знаменитость рассказала, как начинает свой день.

"Первая утренняя мысль задает направление дня. Если она тревожная – скорее всего, день пройдет в доказательствах этой тревоги. Если благодарная – все начнет складываться проще", – отметила Елена.

Елена Мозговая о возможностях / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Также Мозговая отметила, что новые возможности в жизни – это не подарок, а вызов.

"Это не всегда красиво и не всегда удобно, но всегда в точку. Вселенная скрывает двери там, где ты испытываешь страх и сомнение. Если внутри есть дрожь, ощущение, будто внутри уже началась новая жизнь, – значит, за ней – твоя энергия роста", – добавила продюсер.

Елена Мозговая / фото: instagram.com, Елена Мозговая

Также она отметила, что за возможностями часто стоит хаос и случайность.

"Вселенная не дарит нам комфорт. Она дарит вызовы, за которыми скрыта наша сила", – подытожила Елена.

Елена Мозговая / инфографика: Главред

О персоне: Елена Мозговая Елена Мозговая - украинский музыкальный продюсер. Дочь Народного артиста Украины Николая Мозгового. Принимала участие в различных проектах и шоу, в том числе в организации музыкальных фестивалей в Украине ("Песня года", украинские версии проектов "Золотой граммофон" и "Золотая шарманка" и др.).

