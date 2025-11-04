"Я признаюсь": Алексей Суханов рассказал о личном после поцелуя с мужчиной

Кратко:
- Алексей Суханов дал новое интервью
- Что он сказал о поцелуи с подопечным
Украинский ведущий Алексей Суханов прокомментировал фото, на котором он поцеловал мужчину и поставил точку в сплетнях.
В интервью Алине Доротюк Суханов отметил, что он поздравлял своего пиарщика Алексея Прищепу с днем рождения.
"Спасибо, что ты есть и что ты рядом, мой дорогой и такой важный Человек!" - написал ведущий.
После публикации поклонники решили, что Суханов совершил каминг-аут, что очень разозлило знаменитость. Алексей же подчеркнул в интервью, что очень уважает и ценит своего подопечного и не рассчитывал на такое количество негатива в его сторону.
"Где там каминг-аут? Там фотография со дня рождения, я беру и целую в щеку… В чем каминг-аут? Нельзя поцеловать человека? Я признаюсь, что я целую и девушек, и мужчин. Что в этом такого? Я и в губы могу поцеловать", – сказал Суханов.
Также ведущий добавил, что никого не должна волновать его личная жизнь.
"Он не мой муж. Может быть, и к сожалению. А будь мой муж, вы бы и не узнали об этом, потому что это вас не обходит… Но это мой друг, которым я горжусь и который является таким человеком, от которого я в восторге", - подытожил Алексей.
Смотрите видео интервью Алексея Суханова:
Отметим, как сообщал Главред, певица Наталья Могилевская высказалась о страстном поцелуе на сцене с Виталием Козловским. Артистка опубликовала несколько отрывков с концерта, на котором произошел скандальный поцелуй и подчеркнула, что муж ее дома "накажет".
А также ведущий Алексей Суханов поддерживает отношения с родными украинской легендарной певицы Софии Ротару. В интервью Алине Доротюк Суханов уточнил, что с самой певицей он не общается.
О персоне: Алексей Суханов
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
