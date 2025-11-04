"Как бы больно мне ни было": Суханов сделал эмоциональное признание о семье

Ведущий Алексей Суханов рассказал про общение с родными.

Алексей Суханов - отношения с семьей / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Алексей Суханов

Алексей Суханов рассказал о своей семье в РФ

Общается ли ведущий с родными

Известный украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в террористической РФ и позже переехал жить в Украину, откровенно рассказал о своем общении с семьей. В интервью Алине Доротюк он признался, что ему тяжело говорить о своих отношениях с родными.

После переезда из страны-агрессора отношения ведущего с семьей сильно испортились. Дошло до того, что близкие полностью вычеркнули Суханова из своей жизни.

"Я не жалею, потому что я честен перед собой. Это самое главное. Это мой путь. Мы не общаемся. До сих пор. И как бы больно мне ни было, я свыкся. Все. Я ситуацию отпустил, мы не общаемся. Насколько я понимаю, вычеркнуто с обеих сторон...", — поделился Алексей.

Алексей Суханов - личная жизнь / instagram.com/suhanov.official

По словам ведущего, родители считают его предателем родины и семьи. По их мнению, он способен предать Украину так же, как и страну, в которой родился.

"Я живу свою жизнь, я для этого родился. И, соответственно, я должен прожить именно свою жизнь, а не жизнь отца и жизнь мамы. Не их путем пройтись, а своим. Я несу ответственность за свои ошибки и свои действия", — ответил на это Суханов.

Алексей Суханов / инфографика: Главред

О персоне: Алексей Суханов Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.

