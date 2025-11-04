"Как бы больно мне ни было": Суханов сделал эмоциональное признание о семье

Вы узнаете:
- Алексей Суханов рассказал о своей семье в РФ
- Общается ли ведущий с родными
Известный украинский телеведущий Алексей Суханов, который родился в террористической РФ и позже переехал жить в Украину, откровенно рассказал о своем общении с семьей. В интервью Алине Доротюк он признался, что ему тяжело говорить о своих отношениях с родными.
После переезда из страны-агрессора отношения ведущего с семьей сильно испортились. Дошло до того, что близкие полностью вычеркнули Суханова из своей жизни.
"Я не жалею, потому что я честен перед собой. Это самое главное. Это мой путь. Мы не общаемся. До сих пор. И как бы больно мне ни было, я свыкся. Все. Я ситуацию отпустил, мы не общаемся. Насколько я понимаю, вычеркнуто с обеих сторон...", — поделился Алексей.
По словам ведущего, родители считают его предателем родины и семьи. По их мнению, он способен предать Украину так же, как и страну, в которой родился.
"Я живу свою жизнь, я для этого родился. И, соответственно, я должен прожить именно свою жизнь, а не жизнь отца и жизнь мамы. Не их путем пройтись, а своим. Я несу ответственность за свои ошибки и свои действия", — ответил на это Суханов.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Ранее Главред сообщал, что популярный украинский ведущий Алексей Суханов неожиданно заговорил о свадьбе после признания о том, что он состоит в отношениях. Суханов отметил, что наслаждается каждым моментом и не мечтает о женитьбе.
Также телеведущий Алексей Суханов рассказал, что долгое время колебался, прежде чем окончательно решить переехать из РФ в Украину. Телеведущий подчеркнул, что сейчас жалеет о том, что не уехал сразу, ведь его останавливали близкие люди.
Вас может заинтересовать:
- Попытка номер три: Дженнифер Энистон официально подтвердила рома с "гуру любви"
- Не узнать: Елена Зеленская впервые за долгое время кардинально поменяла прическу
- "Не очень мы разошлись": Крутоголов вспомнил последнюю встречу с погибшим Нелипой
О персоне: Алексей Суханов
Алексей Суханов - украинский (в прошлом российский) журналист, теле- и радиоведущий. Ведущий украинского ток-шоу "Говорить Україна" на телеканале "Україна" (2012-2022), ведущий ток-шоу "Говорить вся країна" на телеканале 1+1 Украина (с 2023), сообщает Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред