Известный ведущий сделал громкое заявление о Софии Ротару - детали

Украинский известный ведущий Алексей Суханов поддерживает отношения с родными украинской легендарной певицы Софии Ротару.

В интервью Алине Доротюк Суханов уточнил, что с самой певицей он не общается.

"Я не сказал, что я общаюсь время от времени. Я сказал, что поддерживаю контакт. Поддерживать контакт можно с семьей, например, а можно с Софией Михайловной. С Софией Михайловной личный контакт я не поддерживаю, к сожалению. Для меня это было бы за честь. А с семьей контактирую", – поделился Алексей.

Ведущий не уточнил даст ли ему София Михайловна интервью, на которое он намекал раньше.

"Много будешь знать – быстро состаришься. Давай не будем торопить события", – сказал Алексей.

София Ротару редко появляется в соцсетях / фото: instagram.com, София Ротару

Кстати, ранее Суханов утверждал, что Ротару находится в Украине, а не в Италии, как ходят слухи.

"Это я точно знаю, мы общаемся. Она хочет дать интервью, она готовится его дать, потому что, насколько я знаю, для нее это очень важно, но пока она не в том состоянии и душевном, и, что главное, физическом, чтобы это сделать. Но, слава богу, она тут, она жива, она с Украиной. Ну, я думаю, что это интервью будет. Просто нужно дать человеку время, потому что, ну, ведь у каждого свой порог вот этого, вот этой боли, и непереносимости, и усталости, и опустошенности", - говорил ведущий.

София Ротару / инфографика: Главред

Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.

А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

О персоне: София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





