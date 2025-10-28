Укр
"В обычном арендованном жилье": в какой стране живет София Ротару

Элина Чигис
28 октября 2025, 12:14
103
Появились доказательства, где живет София Ротару.
София Ротару
София Ротару - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.forever/

Вы узнаете:

  • Игорь Целип наткнулся на квартиру Софии Ротару
  • В какой стране она находится

Украинский популярный певец Игорь Целип во время благотворительного тура в Италии увидел очень интересную деталь о Софии Ротару.

Как рассказал артист на своей странице в соцсетях, он проживал в арендованной квартире в Риме и на домофоне увидел табличку с надписью "Rоtaru Sofia".

видео дня

"Я поселился в обычном арендованном жилье, ничего особенного. Но когда увидел у дверей табличку с именем Софии Ротару, то, честно, удивился. Я не знаю, действительно ли это она, или просто совпадение, но если так - то это очень классно, потому что я уважаю ее творчество и вырос на ее песнях", - заявил Игорь.

Квартира Софии Ротару в Риме
Квартира Софии Ротару в Риме / фото: скрин instagram.com, Игорь Целип

Также он уточнил, что не собирался разглашать личные данные артистки, а поделился интересным совпадением.

Софія Ротару
Софія Ротару / фото: instagram.com, Софія Ротару

Позиция Софии Ротару

София Ротару много лет жила и работала в стране-оккупанте РФ, где имеет свою недвижимость, но после начала полномасштабной войны все же поддержала Украину. Певица не дает концертов с 2022 года и, по информации Аурики Ротару, начнет снова петь после победы Украины. Ранее ходило много слухов о том, что певица живет в Италии, но она остается пребывать в своем доме под Киевом.

София Ротару
София Ротару / инфографика: Главред

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

София Ротару - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред певица Елена Тополя заявила о том, что хочет спеть дуэтом с певицей Софией Ротару. А вот Ротару не спешит отвечать на предложение и проигнорировала комментарий. Также украинская ведущая Маричка Падалко написала о желании записать интервью с артисткой, но она и на это предложение пока не ответила.

А также Филипп Киркоров, который в восторге от террористического вторжения РФ в Украину, поздравил певицу Софию Ротару с днем рождения. Он сделал публикацию, в которой рассказал о первой встречи с певицей, также он показала совместные архивные фото.

Вас может заинтересовать:

О персоне: София Ротару

София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес София Ротару новости шоу бизнеса
23:22

