Молодой человек выпил накануне пива и больше не проснулся.

В РФ скончался молодой артист

В террористической России сообщили о смерти популярного молодого рэппера -DopeVvs.

Как пишут пропагандисты, молодой человек скончался от инсульта. Об этом сообщило несколько источников, но официально информация еще не подтверждена. Родные Влада сейчас занимаются организацией похорон.

Некоторым СМИ пишут, что артист накануне выпил бокал пива, у него шла кровь носом. После этого он уснул и больше не проснулся.

РосСМИ добавляют, что DopeVvs ранее состоял в объединении Benzo Gang, а затем ушел в сольное плавание. За последний месяц на "Яндекс Музыке" у него набралось почти 30 тысяч прослушиваний.

Артист записывал треки с Big Baby Tape, Boulevard Depo, i61, Yasmi, Kudokushi, Молодым Платоном, Молодым Калугой и многими другими хип-хоп исполнителями.

Свою последнюю работу DopeVvs представил в 2025-м — это был альбом Still Alive, в котором было всего пять треков. Поклонники особенно отмечали такие композиции, как "Горячо" и "Живыми".

Ранее Главред сообщал, что украинский продюсер Елена Мозговая поделилась трогательным фото, которым почтила память своего отца - легендарного композитора Николая Мозгового.

Ранее также Кейт Миддлтон рассказала об изменении образа жизни, которое она внесла после того, как ей поставили диагноз "рак".

Вас также может заинтересовать:

О персоне: DopeVvs DopeVvs - российский рэпер Владислав Кобзев, известный под псевдонимом DopeVv. Бывший участник объединения Benzo Gang.Скончался на 29-м году жизни от инсульта.

