Популярный украинский певец возвращается на Нацотбор на Евровидение в четвертый раз

Khayat не оставляет попыток представить нашу страну на международной арене Евровидения.

Khayat Евровидение - Хаят подал заявку на Нацотбор-2026 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ado.khayat

Кратко:

Khayat подал заявку на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026

Это четвертая попытка артиста пробиться на конкурс

В начале сентября открылся набор заявок на участие в Национальном отборе на Евровидение-2026. В этом году на конкурс планирует вернуться певец Khayat (Андрей Хаят).

О своем решении артист сообщил в TikTok. "Рад вам сообщить, что день Х настал", - сказал Хаят. Также он поделился, что целых "две его ласточки полетели навстречу Евровидению", т.е. он подготовил сразу две песни.

Стоит отметить, что для Khayat это будет четвертая попытка представить Украину на Евровидении. В 2019 году певец попал в полуфинал Нацотбора, а в 2020 и 2025 уже был в финале.

Khayat Евровидение - Хаят подал заявку на Нацотбор-2026 / Скриншот TikTok

Примечательно, что в прошлом году жюри Национального отбора на Евровидение отдали артисту максимальные 10 баллов, однако по результатам голосования зрителей у него было всего 6. Таким образом Хаят занял четвертое место в финале после группы Ziferblat, дуэта Molodi и Маши Кондратенко.

Смотрите видео выступления Khayat в финале Нацотбора на Евровидение-2025:

Евровидение-2026 Евровидение-2026 - 70-ый ежегодный международный музыкальный конкурс. Он состоится весной 2026 года в Австрии в связи с победой австрийского певца JJ с песней "Wasted Love" на соревновании в 2025-ом.

