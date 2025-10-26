Укр
"Что делаете в воскресенье": Терен пофлиртовал с участницей нового сезона "Холостяка"

Марина Фурман
26 октября 2025, 22:14
Пользователи Threads предположили, что Терен и Виточка могли бы быть идеальной парой.
Местность, Виточка
Виточка ответила Терену на его сообщение / Коллаж: Главред, фото: Instagram/tsvit_terenu, скриншот из видео

Вкратце:

  • Терен пофлиртовал с участницей шоу "Холостяк"
  • Ветеран пообещал лично подарить Виточке розу

Ветеран и экс-герой шоу "Холостяк" Александр Терен неожиданно начал разговор с участницей нового сезона, которая покинула шоу на первой церемонии роз. Парочку активно обсуждают в сети.

Пользовательница Threads написала, что этнолог и волонтер Виточка, которая боролась за сердце Тараса Цимбалюка, могла бы стать хорошей парой с бывшим героем "Холостяка" Александром Тереном.

В комментариях поклонники девушки отметили, что она пришла не на тот сезон.

По мнению зрителей "Холостяка", Виточка - идеальная пара для Александра Терена, который был главным героем 13 сезона.

На эти сообщения отреагировал сам ветеран и предложил девушке встретиться.

"Виточка, а что вы делаете в воскресенье вечером?" - спросил Александр.

'Что делаете в воскресенье': Терен пофлиртовал с участницей нового сезона 'Холостяка'
Терен пофлиртовал с участницей нового сезона "Холостяка" / фото: скиншот

Неожиданно для всех, появилась реакция этнолога, она спросила, есть ли предложения.

К разговору подключился еще комик Василий Байдак и предложил Виточке и Александру посетить его стендап.

"Идете вдвоем ко мне на стендап?" - обратился он к Терена и Виточки.

"Билеты на последний ряд еще есть?" - спросил в ответ ветеран.

Позже Терен предложил участнице "Холостяка" свою розу.

"Если этот комментарий наберет 2000 лайков, то я лично подарю розу", - написал ветеран.

Шоу "Холостяк" - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цимбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

Напомним, в новом выпуске Цимбалюк вручил розы тем, кто продолжит борьбу за его сердце - из 26 участниц в следующий этап прошли лишь 12.

Другие новости:

О персоне: Александр "Терен" Будько

Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. За полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.

По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов после возвращения с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он танцевал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

