'Что делаете в воскресенье': Терен пофлиртовал с участницей нового сезона 'Холостяка'

Вкратце:
- Терен пофлиртовал с участницей шоу "Холостяк"
- Ветеран пообещал лично подарить Виточке розу
Ветеран и экс-герой шоу "Холостяк" Александр Терен неожиданно начал разговор с участницей нового сезона, которая покинула шоу на первой церемонии роз. Парочку активно обсуждают в сети.
Пользовательница Threads написала, что этнолог и волонтер Виточка, которая боролась за сердце Тараса Цимбалюка, могла бы стать хорошей парой с бывшим героем "Холостяка" Александром Тереном.
В комментариях поклонники девушки отметили, что она пришла не на тот сезон.
По мнению зрителей "Холостяка", Виточка - идеальная пара для Александра Терена, который был главным героем 13 сезона.
На эти сообщения отреагировал сам ветеран и предложил девушке встретиться.
"Виточка, а что вы делаете в воскресенье вечером?" - спросил Александр.
Неожиданно для всех, появилась реакция этнолога, она спросила, есть ли предложения.
К разговору подключился еще комик Василий Байдак и предложил Виточке и Александру посетить его стендап.
"Идете вдвоем ко мне на стендап?" - обратился он к Терена и Виточки.
"Билеты на последний ряд еще есть?" - спросил в ответ ветеран.
Позже Терен предложил участнице "Холостяка" свою розу.
"Если этот комментарий наберет 2000 лайков, то я лично подарю розу", - написал ветеран.
Шоу "Холостяк" - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цимбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.
Напомним, в новом выпуске Цимбалюк вручил розы тем, кто продолжит борьбу за его сердце - из 26 участниц в следующий этап прошли лишь 12.
Другие новости:
- "Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей
- "Дочь подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры
- "Нужно было действовать иначе": Суханов признался, какое решение стало ошибкой
О персоне: Александр "Терен" Будько
Александру Будько 28 лет. 24 февраля 2022 года он пошел добровольцем защищать страну. За полгода стал командиром взвода 49-го отдельного стрелкового батальона "Карпатская Сечь" с позывным "Терен". Тяжелое ранение, потеря обеих конечностей, протезирование и сложная реабилитация не остановили Терена на пути к своим мечтам.
По данным СТБ, мужчина ведет активный образ жизни, занимается развитием инклюзии в Украине и оказывает помощь в социализации ветеранов после возвращения с фронта. Это одни из целей деятельности Терена. Призер международных соревнований "Игры Непокоренных". Соавтор и ведущий YouTube-проекта "Отвал ног или All инклюзив". Автор линейки лимитированных украшений "Цвет Терена" и соавтор дроп футболок "Железные люди". Он танцевал с балетом на сцене в Калифорнии. Ему аплодировали Канны. О нем сняли фильм Первый ряд (Front Row), продюсером которого выступила американская звезда Сара Джессика Паркер.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред