"Доця подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры

Известная украинская актриса Ольга Сумская похвасталась подарком дочки, который помогает ей держать себя в форме. Как оказалось, звезда взяла в привычку каждый день заниматься на степпере. Видео тренировки она показала в Instagram.
Сумская шагала на тренажере без макияжа, добавив также нагрузку на руки с помощью специальных резинок. Рядом показались два домашних любимца — песики породы чихуахуа.
"Доця подарила маме степпер. Рекомендейшен: 15 минут утром и вечером, бодрит! Мои собачки бдят", — подписала видео Ольга.
Звезда уверяет, что занимается с этим тренажером месяц и ей нравится результат. В комментариях Сумская ответила на комплимент ее фигуре и раскрыла свои параметры.
"180 рост и 80 килограмм", — призналась актриса.
Ранее Главред сообщал, что украинская известная актриса Ольга Сумская поменяла свою прическу и показала результат поклонникам. На своей странице артистка опубликовала кадры, где позировала вместе с мужем Виталием Борисюком.
Также известная актриса Наталья Сумская показала свое свежее фото со Львова, где жила с родителями десять лет. Знаменитость опубликовала снимок, на котором она показалась возле дома, где, вероятно, когда-то жила. На этом же месте Наталья фотографировалась с мамой в детстве.
О персоне: Ольга Сумская
Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).
