"Доця подарила маме": Сумская раскрыла секрет стройной фигуры

Актриса Ольга Сумская рассказала о своем весе.

https://stars.glavred.info/docya-podarila-mame-sumskaya-raskryla-sekret-stroynoy-figury-10709501.html Ссылка скопирована

Ольга Сумская показала подарок дочери / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Ольга Сумская

Вы узнаете:

Ольга Сумская показала подарок дочери

Как актриса занимается спортом

Известная украинская актриса Ольга Сумская похвасталась подарком дочки, который помогает ей держать себя в форме. Как оказалось, звезда взяла в привычку каждый день заниматься на степпере. Видео тренировки она показала в Instagram.

Сумская шагала на тренажере без макияжа, добавив также нагрузку на руки с помощью специальных резинок. Рядом показались два домашних любимца — песики породы чихуахуа.

видео дня

Ольга Сумская с дочерью Анной Борисюк / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"Доця подарила маме степпер. Рекомендейшен: 15 минут утром и вечером, бодрит! Мои собачки бдят", — подписала видео Ольга.

Звезда уверяет, что занимается с этим тренажером месяц и ей нравится результат. В комментариях Сумская ответила на комплимент ее фигуре и раскрыла свои параметры.

Ольга Сумская - параметры / фото: instagram.com, Ольга Сумская

"180 рост и 80 килограмм", — призналась актриса.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская известная актриса Ольга Сумская поменяла свою прическу и показала результат поклонникам. На своей странице артистка опубликовала кадры, где позировала вместе с мужем Виталием Борисюком.

Также известная актриса Наталья Сумская показала свое свежее фото со Львова, где жила с родителями десять лет. Знаменитость опубликовала снимок, на котором она показалась возле дома, где, вероятно, когда-то жила. На этом же месте Наталья фотографировалась с мамой в детстве.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Ольга Сумская Ольга Сумская — украинская актриса и телеведущая. Заслуженная артистка Украины (1997), Народная артистка Украины (2009). Лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко (1996). Также награждена орденом княгини Ольги III степени (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред