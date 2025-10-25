"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

Вы узнаете:
Известная украинская певица Екатерина Бужинская рассказала, с какими сложностями столкнулась во время жизни в Болгарии. Артистка призналась в интервью "Гордон", что ее донимали русские, которых очень много в этой стране.
По мнению Бужинской, россияне открыто относились к ней враждебно и пытались задеть своими заявлениями, в частности о диктаторе Владимире Путине.
"В Болгарии мне приходилось сталкиваться с враждебно настроенными людьми. Например, одна женщина сказала, что Путин - ее идеал мужчины, зная, что я из Украины", - рассказала Екатерина.
Певице было больно это слышать, однако она нашла логическое объяснение. Дело в том, что после распада СССР значительная часть россиян продолжают проживать в Болгарии, и именно они симпатизируют главе страны-агрессора.
"В Болгарии остались посткоммунистический синдром и много россиян, поэтому отношение к украинцам не всегда положительное. Однако встречаю много современных, цивилизованных людей, которые понимают ситуацию и поддерживают нас", - подытожила Бужинская.
Ранее Главред сообщал, что 20 декабря на концерте Екатерины Бужинской произошел неприятный инцидент. В Николаеве во время выступления под сценой произошла драка между женщинами. Раздраженная публика несколько раз пыталась утихомирить слишком активную зрительницу, что позже переросло в драку.
Также певица Екатерина Бужинская рассказала, в каких она отношениях с мамой, которая осталась жить в оккупированном Россией Крыму. Артистка призналась, что общается с мамой только по телефону и очень скучает по ней. Певица поделилась, что ее мама получала угрозы от российских оккупантов.
О персоне: Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.
