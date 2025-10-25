Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

Кристина Трохимчук
25 октября 2025, 12:55
70
Семья певицы Екатерины Бужинской проживает в Болгарии.
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская об отношении россиян заграницей / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

  • Как россияне реагировали на Екатерину Бужинскую
  • Какой была ее реакция

Известная украинская певица Екатерина Бужинская рассказала, с какими сложностями столкнулась во время жизни в Болгарии. Артистка призналась в интервью "Гордон", что ее донимали русские, которых очень много в этой стране.

По мнению Бужинской, россияне открыто относились к ней враждебно и пытались задеть своими заявлениями, в частности о диктаторе Владимире Путине.

видео дня
Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская живет в Болгарии / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"В Болгарии мне приходилось сталкиваться с враждебно настроенными людьми. Например, одна женщина сказала, что Путин - ее идеал мужчины, зная, что я из Украины", - рассказала Екатерина.

Певице было больно это слышать, однако она нашла логическое объяснение. Дело в том, что после распада СССР значительная часть россиян продолжают проживать в Болгарии, и именно они симпатизируют главе страны-агрессора.

Екатерина Бужинская
Екатерина Бужинская с детьми / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"В Болгарии остались посткоммунистический синдром и много россиян, поэтому отношение к украинцам не всегда положительное. Однако встречаю много современных, цивилизованных людей, которые понимают ситуацию и поддерживают нас", - подытожила Бужинская.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что 20 декабря на концерте Екатерины Бужинской произошел неприятный инцидент. В Николаеве во время выступления под сценой произошла драка между женщинами. Раздраженная публика несколько раз пыталась утихомирить слишком активную зрительницу, что позже переросло в драку.

Также певица Екатерина Бужинская рассказала, в каких она отношениях с мамой, которая осталась жить в оккупированном Россией Крыму. Артистка призналась, что общается с мамой только по телефону и очень скучает по ней. Певица поделилась, что ее мама получала угрозы от российских оккупантов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская

Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Екатерина Бужинская новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:31Украина
У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

12:10Интервью
Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:25Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Сейчас ждать тепла не стоит: известно, в каком месяце украинцам включат отопление

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Алла Пугачева "обобрала мужа как липку" — что произошло

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Бешеный скачок, вся валюта резко подорожала: курс валют на 27 октября

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

Дмитровская поминальная суббота 2025: что ни в коем случае нельзя делать 25 октября

Последние новости

13:31

"Умерла, вся Россия в трауре": появились новости про Клару Новикову

13:23

"Открыли другое направление": известно, где оккупанты применяют новую тактику

13:15

Собчак с сыном собралась бежать из террористической России

12:59

Китайский гороскоп на завтра 26 октября: Драконам - грусть, Собакам - удача

12:55

"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

Россия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – СтупакРоссия собралась вынести всю энергетику Украины за зиму 2025-2026 годов – Ступак
12:31

В "Резерв+" появились два новых вида отсрочки: кто имеет на нее право

12:15

Кульминационная фаза года: с понедельника курс валют может заметно измениться

12:10

Деревянная мебель "пожелтела": как за один день убрать старомодный оттенок

12:10

У России появилась реактивная крылатая ракета: Сергей Флэш - о дальнобойных УАБ

Реклама
11:57

Отравление: путинист Лепс внезапно слег в больницуВидео

11:50

Почему 26 октября нельзя физически работать: какой церковный праздник

11:25

Судьба двух крупных городов решится до конца года: военный намекнул на потери территорий

11:23

Тянется на сотни километров: в Украине расположена самая большая пещера мираВидео

11:05

Новые области на карте Украины - какие города могут стать центрами и сколько их будетВидео

10:54

Куда деть сумку в ресторане, метро и на собеседовании: правила этикетаВидео

10:53

Верните хотя бы лимузин: как зрители шутили о первом выборе "Холостяка"

10:33

"Близки к дипломатическому окончанию войны": посланник Путина удивил заявлением

09:43

Все в огне и дыму: жуткие кадры ударов по КиевуФотоВидео

09:41

В Волгоградской области было громко: после атаки дронов горит подстанция

08:55

"Тоже хочет закончить войну": Трамп анонсировал разговор с Си Цзиньпином

Реклама
08:47

Кофейное дерево в квартире: как украинка выращивает собственный кофе уже 8 летВидео

07:35

Поврежденные дома, пожары и пострадавшие: последствия баллистической атаки на КиевФото

06:31

Гороскоп Таро на ноябрь 2025: Весам - перемены, Скорпионам - деньги, Стрельцам - успехВидео

06:10

Как РФ берет США "на слабо" с Томагавками?мнение

06:10

Антироссийский разворот Трампа: как это меняет войнумнение

05:50

Тест на IQ: найдите 3 отличия на картинках отца с сыном за 45 секунд

05:30

Можно позавидовать: какие знаки зодиака окунутся в страсть и романтику с головой

05:02

Как быстро сделать идеальные вареники без лепки: крутой способ со стаканом

04:14

Дочь Мозговой засветила нежные поцелуи с невестой: романтическое путешествие пары

03:35

Три знака зодиака скоро начнут новую жизнь: кто получит от судьбы важное послание

02:44

Гороскоп на завтра 26 октября: Овнам - море комплиментов, Близнецам - перемены

01:44

Не настоящие: четыре знака зодиака, которые скрывают свое настоящее лицо

00:44

Трампа переубедили: выяснились детали введения самых жесткий санкций против РФ

00:27

Впервые с 2022 года: в России начались серьезные проблемы

24 октября, пятница
23:57

Ценный продукт в Украине стремительно дешевеет - цены нетипично летят вниз

23:50

Отключение света в Украине — графики на 25 октября (обновляется)

23:35

Первая церемония роз: кто из девушек продолжит участие в "Холостяке"

23:04

"Чтобы Путину было сложнее": Зеленский намекнул на тайные решения "Коалиции желающих"

22:55

Мой прекрасный: Марина Боржемская заинтриговала фото с мужчиной

22:40

Уже на подходе к Киеву: украинцев предупредили об угрозе нового удара

Реклама
22:33

Участница "Холостяка" внезапно покинула проект - причина известна

22:32

"С потерей Покровска у нас уже смирились": эксперт назвал следующие цели россиян

22:02

В Украине будут хранить и бронировать номерные знаки по-новому: что изменилось

21:38

"Диагностировали рак": одна из участниц "Холостяка" ошеломила своим признанием

21:38

Не могу принять: Мурик из Green Grey заговорил о смерти ДизеляВидео

21:19

Не ради похвалы, а от чистого сердца: пять самых щедрых знаков зодиака

21:12

Никакого запаха из раковин: простой лайфхак с лимоном и содой творит чудесаВидео

21:11

Чуть не сбила подругу: пьяная Бритни Спирс села за руль

20:51

Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

20:36

У Путина заканчиваются деньги, идеи и солдаты - Рютте

Новости Украины
Новости КиеваПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Новости шоу бизнеса
Виталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровАни ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя Каменских
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Культура
Как Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиЗакускиПраздничное менюСалаты
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять