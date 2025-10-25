"Путин - идеал мужчины": Бужинская призналась, от чего страдала заграницей

Семья певицы Екатерины Бужинской проживает в Болгарии.

https://stars.glavred.info/putin-ideal-muzhchiny-buzhinskaya-priznalas-ot-chego-stradala-zagranicey-10709474.html Ссылка скопирована

Екатерина Бужинская об отношении россиян заграницей / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

Вы узнаете:

Как россияне реагировали на Екатерину Бужинскую

Какой была ее реакция

Известная украинская певица Екатерина Бужинская рассказала, с какими сложностями столкнулась во время жизни в Болгарии. Артистка призналась в интервью "Гордон", что ее донимали русские, которых очень много в этой стране.

По мнению Бужинской, россияне открыто относились к ней враждебно и пытались задеть своими заявлениями, в частности о диктаторе Владимире Путине.

видео дня

Екатерина Бужинская живет в Болгарии / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"В Болгарии мне приходилось сталкиваться с враждебно настроенными людьми. Например, одна женщина сказала, что Путин - ее идеал мужчины, зная, что я из Украины", - рассказала Екатерина.

Певице было больно это слышать, однако она нашла логическое объяснение. Дело в том, что после распада СССР значительная часть россиян продолжают проживать в Болгарии, и именно они симпатизируют главе страны-агрессора.

Екатерина Бужинская с детьми / фото: instagram.com, Екатерина Бужинская

"В Болгарии остались посткоммунистический синдром и много россиян, поэтому отношение к украинцам не всегда положительное. Однако встречаю много современных, цивилизованных людей, которые понимают ситуацию и поддерживают нас", - подытожила Бужинская.

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что 20 декабря на концерте Екатерины Бужинской произошел неприятный инцидент. В Николаеве во время выступления под сценой произошла драка между женщинами. Раздраженная публика несколько раз пыталась утихомирить слишком активную зрительницу, что позже переросло в драку.

Также певица Екатерина Бужинская рассказала, в каких она отношениях с мамой, которая осталась жить в оккупированном Россией Крыму. Артистка призналась, что общается с мамой только по телефону и очень скучает по ней. Певица поделилась, что ее мама получала угрозы от российских оккупантов.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Екатерина Бужинская Екатерина Бужинская - украинская певица, мецко-сопрано (альт), лауреат многочисленных песенных конкурсов, Гран-при на Славянском базаре 1998 года, народная артистка Украины. Сотрудничает с украинской студией Artur Music. Выпустила 8 альбомов с 1998 года. В репертуаре есть песни на украинском, русском, английском, итальянском, испанском, иврите, болгарском.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред