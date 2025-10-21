На концерте Бужинской в Николаеве подрались женщины: певица в шоке, в Сети спорят

Екатерина Бужинская публично выразила свою позицию относительно случившегося.

Екатерина Бужинская драка - певица прокомментировала инцидент в Николаеве / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buzhynska, скриншот TikTok

Что произошло на концерте Екатерины Бужинской в Николаеве

Что певица думает об этой драке

20 декабря на концерте Екатерины Бужинской произошел неприятный инцидент. В Николаеве во время выступления певицы и ее коллеги Михаила Грицкана под сценой произошла драка между женщинами.

В Сети стали быстро распространяться видео, где одна женщина танцевала у сцены перед первым рядом зрителей. Вероятно, ей делали замечания, так как время от времени она бросала в зал нетактичные жесты.

Раздраженная публика несколько раз пыталась утихомирить слишком активную зрительницу, что позже переросло в драку. В комментариях под роликами мнения разделились: одни считают поведение танцующей зрительницы недопустимым, другие отмечают, что каждый может отдыхать как хочет - это не повод применять физическую силу.

Екатерина Бужинская драка - певица прокомментировала инцидент в Николаеве / tiktok.com/@zayka291991

Екатерина Бужинская драка - певица прокомментировала инцидент в Николаеве / tiktok.com/@booksbyheart27

Реакция Екатерины Бужинской на драку на концерте в Николаеве

Сама Екатерина Бужинская была неприятно удивлена инцидентом. В своем блоге в Instagram она опубликовала фрагмент одного из видео с дракой с подписью: "Люблю всех и каждого, но должен быть здравый смысл и ответственность. Обидно видеть, особенно когда женщины ввязываются в драку...".

Позже она записала сторис, в котором поделилась собственным видением ситуации. "Друзья, вы просили меня прокомментировать, что вчера произошло. Хочу сказать, что это было впервые на наших концертах, чтобы женщины дрались. С моей стороны это выглядело так: одна женщина, которая уже была в хорошем настроении, начала танцевать у сцены и мешать людям, которые сидели на первых рядах. Затем она подошла к женщине более старшего возраста и начала нецензурно показывать ей жесты, очень-очень некрасивые. Я так понимаю, что дочь этой женщины, которая была старше, начала заступаться за свою маму, и они начали драться. Это действительно ужасно", - говорит Бужинская.

Реакция Екатерины Бужинской / фото: instagram.com/buzhynska

Также она добавила: "Посмотрев на это, я хочу сказать, что мы, артисты, приезжаем к вам для того, чтобы дарить вам хорошие эмоции, позитив, энергию света и добра. И когда такое происходит, нам очень грустно. Кто-то смеется, по приколу, хейт, но на самом деле это очень грустно. Потому что сейчас и так столько горя, боли и зла в мире, что хотя бы на наших концертах вы получали искренние эмоции, позитивные. И выходили окрыленные с концерта. Я очень надеюсь, что этот случай не помешал всему залу получить удовольствие от нашего концерта. Всем нам мирного, тихого дня, победы! Люблю".

Реакция Екатерины Бужинской / фото: instagram.com/buzhynska

