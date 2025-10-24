Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

Тарас Цымбалюк решил разобраться в ситуации.

Шоу "Холостяк" - интрига / коллаж: Главред, фото: скрин видео, instagram.com, Тарас Цымбалюк

Вы узнаете:

Тарас Цымбалюк пришел к участницам

Кого из девушек он позвал на личное общение

Одна из участниц шоу "Холостяк" Диана Зотова ни на шутку заинтересовала главного героя – актера Тараса Цымбалюка.

Во время эфира Тарас пришел к девушкам, которые собрались на вечеринку, и пригласил Диану на личное общение, ведь не понимает мотив ее участия в проекте.

Отметим, ранее Цымбалюк уже общался с моделью три года назад и даже предлагал ей встретиться, но у нее не получилось, поэтому их общение "угасло".

Зотова объяснила Тарасу, что считает проект другим шансом, чтобы, возможно, построить с ним отношения. Девушка поделилась, что продолжает работать моделью и часто ездит по Европе и практически удерживает свою многодетную семью.

Тарас Цымбалюк и Диана Зотова / фото: скрин видео stb.ua/

Как оказалось, она родом из Николаева, но ее дом пострадал из-за обстрела и сейчас она занимается восстановлением жилья.

Диана сразу же после общения с актером отправилась на съемку купальников известного бренда, но Тарас предупредил ее, что теперь она должна ему свидание.

Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

