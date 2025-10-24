Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

Вы узнаете:
Одна из участниц шоу "Холостяк" Диана Зотова ни на шутку заинтересовала главного героя – актера Тараса Цымбалюка.
Во время эфира Тарас пришел к девушкам, которые собрались на вечеринку, и пригласил Диану на личное общение, ведь не понимает мотив ее участия в проекте.
Отметим, ранее Цымбалюк уже общался с моделью три года назад и даже предлагал ей встретиться, но у нее не получилось, поэтому их общение "угасло".
Зотова объяснила Тарасу, что считает проект другим шансом, чтобы, возможно, построить с ним отношения. Девушка поделилась, что продолжает работать моделью и часто ездит по Европе и практически удерживает свою многодетную семью.
Как оказалось, она родом из Николаева, но ее дом пострадал из-за обстрела и сейчас она занимается восстановлением жилья.
Диана сразу же после общения с актером отправилась на съемку купальников известного бренда, но Тарас предупредил ее, что теперь она должна ему свидание.
Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".
