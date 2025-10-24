Укр
Тарас Цымбалюк вывел одну из участниц шоу "Холостяк" - что случилось

Элина Чигис
24 октября 2025, 20:51
Тарас Цымбалюк решил разобраться в ситуации.
Шоу "Холостяк"
Шоу "Холостяк" - интрига / коллаж: Главред, фото: скрин видео, instagram.com, Тарас Цымбалюк

Одна из участниц шоу "Холостяк" Диана Зотова ни на шутку заинтересовала главного героя – актера Тараса Цымбалюка.

Во время эфира Тарас пришел к девушкам, которые собрались на вечеринку, и пригласил Диану на личное общение, ведь не понимает мотив ее участия в проекте.

Отметим, ранее Цымбалюк уже общался с моделью три года назад и даже предлагал ей встретиться, но у нее не получилось, поэтому их общение "угасло".

Зотова объяснила Тарасу, что считает проект другим шансом, чтобы, возможно, построить с ним отношения. Девушка поделилась, что продолжает работать моделью и часто ездит по Европе и практически удерживает свою многодетную семью.

Тарас Цымбалюк и Диана Зотова
Тарас Цымбалюк и Диана Зотова / фото: скрин видео stb.ua/

Как оказалось, она родом из Николаева, но ее дом пострадал из-за обстрела и сейчас она занимается восстановлением жилья.

Диана сразу же после общения с актером отправилась на съемку купальников известного бренда, но Тарас предупредил ее, что теперь она должна ему свидание.

Тарас Цымбалюк
Тарас Цымбалюк / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что новый "Холостяк" и украинский актер Тарас Цымбалюк решил удивить поклонников перед премьерой шоу и решился на кардинальные изменения в имидже. Актер осветлил свои темные короткие волосы до белоснежного цвета и сделал это прямо в гостиничном номере.

А также блогерша Инна Белень стала заложницей обстоятельств. Вместо того, чтобы отмечать День рождения нового бойфренда, для которого она готовила большой сюрприз, ей пришлось в экстренном порядке покинуть страну. Причиной тому стал судебный процесс в Германии, который инициировал бывший муж Инны.

О персоне: Тарас Цымбалюк

Тарас Цымбалюк - украинский актер театра, кино и телевидения. Наиболее известен работами в сериалах "Поймать Кайдаша", "Кофе с кардамоном", "Крепостная" и "Женский доктор".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу Холостяк новости шоу бизнеса Тарас Цымбалюк
