"Мать, ты что?": Глущенко раскрыла первую реакцию на ее уход из "Дизель Шоу"

Виктория Булитко была удивлена решением коллеги Яны Глущенко.

Яна Глущенко раскрыла реакцию Виктории Булитко на ее уход из "Дизель Шоу" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Яна Глущенко, Виктория Булитко

Кто поддержал Яну Глущенко после ухода из "Дизель шоу"

Чем будет заниматься актриса

Украинская актриса Яна Глущенко, которая недавно покинула проект "Дизель Шоу", рассказала, как рассталась со своей прежней работой, а также о планах на будущее. В интервью "33 запитання від Люкс ФМ" артистка заявила, что ее поддержала известная актриса Виктория Булитко, которая тоже является участницей юмористического шоу.

Глущенко рассказала, что до сих пор не решила свои финансовые вопросы с руководством "Дизель Шоу". По утверждению актрисы, она сама не знает суммы, которую они ей задолжали, поэтому решила просто отпустить эту ситуацию.

"Я все отпустила. Я не знала, какая у меня должна быть конечная сумма, поэтому отпустила", — осторожно ответила Яна.

Яна Глущенко была звездой "Дизель шоу" / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Также знаменитость рассказала, что ее решение про уход из проекта поддержала звездная коллега, актриса Виктория Булитко. Именно она позвонила Глущенко, чтобы поговорить после новостей об уходе.

"Она позвонила и говорит: "Мать, ты что?!". Она меня поддержала сразу, сказала, что я молодец и пожелала всего лучшего", — рассказала актриса.

Яна Глущенко с сыном / фото: instagram.com, Яна Глущенко

Яна Глущенко активно планирует свою деятельность после "Дизель шоу". По словам актрисы, у нее скоро будет новый проект, а также она хочет сняться в кино.

"Сейчас мы работаем над проектом, о которых пока ничего не могу рассказать. Это будет что-то такое большое... Сейчас выходит фильм "Мавка", так я бы охотно сыграла Мавку. Или какую-то кикимору – что-то потустороннее, страшное, некрасивое", — поделилась знаменитость.

Яна Глущенко / инфографика: Главред

Ранее Главред сообщал, что родная сестра украинской юмористки и участницы "Дизель Шоу" Марины Поплавской, которая погибла в ДТП, Людмила Поплавская рассказала, как после трагедии в квартиру артистки приходили ее коллеги и собрали без разрешения ее вещи.

Также украинская известная актриса Яна Глущенко, которая недавно уволилась из "Дизель шоу", рассказала, какие у нее отношения с бывшими коллегами. Она рассказала, что за года они стали с актерами настоящей семьей и она продолжает общение с некоторыми участниками коллектива.

Что такое Дизель-шоу? Дизель-шоу - украинское юмористическое скетч-шоу. Первая трансляция состоялась в 2015 году. Всего на телевидении уже вышло 9 сезонов шоу (128 эпизодов). Во время полномасштабной войны "Дизель-шоу" гастролирует с благотворительными концертами.

