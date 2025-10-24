Сразу несколько переломов: Анна Саливанчук попала в больницу с сыном

Актриса Анна Саливанчук эмоционально рассказала о проблемах своего сына.

https://stars.glavred.info/srazu-neskolko-perelomov-anna-salivanchuk-popala-v-bolnicu-s-synom-10709159.html Ссылка скопирована

Анна Саливанчук попала в больницу с ребенком / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук

Вы узнаете:

Анна Саливанчук попала в больницу с ребенком

Что случилось с ее сыном

Известная украинская актриса Анна Саливанчук попала в больницу со своим старшим сыном. Сложностями материнства артистка поделилась с подписчиками в своем Instagram.

Звезда срочно поехала в больницу с 10-летним Глебом. Как призналась актриса, она частая гостья в травмпунктах, ведь ее сын занимается активными видами спорта и часто травмируется. На этот раз Глеб повредил руку во время занятия тхэквондо.

видео дня

Анна Саливанчук - дети / фото: instagram.com, Анна Саливанчук

"Где бы мы еще могли быть, как не в Охматдете. У нас проблемы. Мы здесь часто бываем, потому что сын - спортсмен, всегда что-то ломает. Сейчас палец - тхэквондо, тренировки. Опух так сильно. Где бы я еще могла этот вечер провести? Мне еще этого не хватало", - пожаловалась Саливанчук.

Саливанчук призналась, что до последнего верила - у ребенка лишь обычный вывих. Однако рентген выявил сразу несколько переломов. Теперь мальчик вынужден провести месяц в гипсе. Звезда, которая должна была скоро ехать на гастроли, с иронией отметила, что "очень счастлива", ведь ко всем заботам и делам добавилась еще и травма сына.

Анна Саливанчук - фото рентгена сына / фото: instagram.com, Анна Саливанчук

"3-4 недели в гипсе. У нас аж два перелома в одном пальце. Я, если честно до последнего думала, что вывих, а нет. Я счастлива, как никогда... Еду на гастроли, а сын с гипсом", - рассказала актриса.

Анна Саливанчук - муж / инфографика: Главред

Любишь слухи и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Ранее Главред сообщал, что украинская актриса Анна Саливанчук до сих пор хранит в секрете причину развода с нардепом и бывшим продюсером Студии Квартал 95 Александром Божковым. Однако Саливанчук рассказала, что быстро поняла, что хочет детей именно от Божкова, о чем прямо заявила избраннику.

Также во время беседы блогер Николас Карма заметил, что на Анне Саливанчук есть дорогие украшения от французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Саливанчук уточнила, что серьги, цепочки и браслеты этого бренда ей подарил бывший муж.

Вас может заинтересовать:

О персоне: Анна Саливанчук Анна Валерьевна Саливанчук - украинская актриса театра и кино, сообщает Википедия. Актриса Киевского академического драматического театра на Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого. И. К. Карпенко-Карого.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред