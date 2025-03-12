"Не то, чтобы классно": Анна Саливанчук впервые прокомментировала развод

Вы узнаете:
- Анна Саливанчук встретилась с Николасом Кармой
- Актриса прокомментировала развод с мужем
Украинская известная актриса Анна Саливанчук ранее отказывалась давать комментарии по поводу развода с Александром Божковым.
На странице украинского блоггера Николаса Кармы в Instagram появилось видео с актрисой, где она отвечала сколько стоит ее наряд.
Во время беседы Николас заметил, что на Анне есть дорогие украшения от французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Саливанчук уточнила, что сережки, цепочки и браслеты этого бренда ей подарил бывший муж.
"Это бывший подарил. Я с ним развелась уже", – сказала актриса.
Также Карма спросил, как прошел развод Анны с Александром.
"Не то, чтобы классно, но... Мы не поддерживаем отношения", – ответила Саливанчук.
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Анна Саливанчук - последние новости по теме
Как сообщал Главред, Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божковым. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.
А также Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.
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Кто такая Анна Саливанчук?
Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.
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