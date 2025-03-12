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"Не то, чтобы классно": Анна Саливанчук впервые прокомментировала развод

Элина Чигис
12 марта 2025, 12:22
95
Анна Саливанчук кратко рассказала о расставании с бывшим.
Анна Саливанчук
Анна Саливанчук - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анна Саливанчук

Вы узнаете:

  • Анна Саливанчук встретилась с Николасом Кармой
  • Актриса прокомментировала развод с мужем

Украинская известная актриса Анна Саливанчук ранее отказывалась давать комментарии по поводу развода с Александром Божковым.

На странице украинского блоггера Николаса Кармы в Instagram появилось видео с актрисой, где она отвечала сколько стоит ее наряд.

видео дня

Во время беседы Николас заметил, что на Анне есть дорогие украшения от французского ювелирного бренда Van Cleef & Arpels. Саливанчук уточнила, что сережки, цепочки и браслеты этого бренда ей подарил бывший муж.

Анна Саливанчук
Анна Саливанчук / инфографика: Главред

"Это бывший подарил. Я с ним развелась уже", – сказала актриса.

Также Карма спросил, как прошел развод Анны с Александром.

"Не то, чтобы классно, но... Мы не поддерживаем отношения", – ответила Саливанчук.

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Анна Саливанчук - последние новости по теме

Как сообщал Главред, Анна Саливанчук ошеломила фанатов новостью о том, что после восьми лет супружеской жизни она разошлась со своим мужем, нардепом и бывшим продюсером Студии "Квартал 95" Александром Божковым. У супругов есть двое общих сыновей — 7-летний Глеб и двухлетний Никита.

А также Саливанчук показала, как выглядела 18 лет назад. Наибольшее внимание фанатов актрисы привлекли все-таки архивные фото с далекого 2005-го года. Она предоставила им уникальную возможность сравнить, как сильно изменилась ее внешность.

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Кто такая Анна Саливанчук?

Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.

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