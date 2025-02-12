"Понимала, что ничего от него не хочу": у Анны Саливанчук новый роман

Кратко:
- Анна Саливанчук почти два года после развода была одинокой
- Недавно артистка объявила, что у нее появился новый мужчина
В марте 2023 года украинская актриса Анна Саливанчук подала на развод с народным депутатом и продюсером Александром Божковым. В браке, который продлился около восьми лет, появилось двое сыновей - Глеб (2015) и Никита (2020).
Развод Саливанчук переживала тяжело, однако со временем все же начала искать новую любовь. И, похоже, нашла.
В комментарии для ЖВЛ Представляє Анна призналась, что в ее жизни появился мужчина, от которого у нее в животе порхают бабочки. Влюбленные познакомились в театре, где работает актриса.
"У нас еще маленький срок знакомства. Но я очень люблю искренность. И очень не люблю, когда говорят неправду, что-то придумывают. Свидание мечты для меня - это чтобы я смотрела на мужчину, а в животе у меня были бабочки. Я смотрела на него и понимала, что ничего от него не хочу, просто смотреть", - поделилась Анна Саливанчук.
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Кто такая Анна Саливанчук
Анна Валерьевна Саливанчук – украинская актриса театра и кино. Актриса Киевского академического драматического театра в Подоле. В 2006 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и ТВ им. И. К. Карпенко-Карого.
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