"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

Тоня Матвиенко поделилась, что же для нее важно в отношениях с мужем.

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Тоня Матвиенко - личная жизнь / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Вы узнаете:

Тоня Матвиенко ответила, какие у нее приоритеты в отношениях

Как у певицы слаживаются отношения с мужем

Украинская известная певица Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном.

В комментарии для проекта "Коротко про" Тоня уточнила, что она прямо говорит мужу то, чего желает.

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"Иногда он мне и не нужен. Как говорит Арсен: "Когда ты вся в работе, забываешь обо всем, все между нами хорошо". Но иногда могу выдать какую-нибудь претензию: "А почему ты мне давно цветы не покупал?" Хотя это даже не претензия. Просто мне этого хочется в данный момент, я ему это говорю, и он это делает. Он хорошо меня знает. Если я чувствую, что муж меня не любит, не хочет меня, то не понимаю, зачем мне жить с ним. Я хочу, чтобы я была интересна мужу", - уточнила Матвиенко.

Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.

"И как только перестает такие вещи делать, мне как-то некомфортно. Как я уже сказала, есть разные периоды, разное настроение. Бывает, мне этого очень хочется, я в этом нуждаюсь. Бывает, когда мне не нужно, и я просто не обращаю на это внимание. Но потом включаюсь и говорю, что не так. Мы поняли в отношениях, что лучше говорить, чего тебе не хватает", – отметила Тоня.

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Тоня Матвиенко - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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Кто такая Тоня Матвиенко? Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.

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