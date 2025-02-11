"Он мне и не нужен": Тоня Матвиенко рассказала о браке с Арсеном Мирзояном

Вы узнаете:
- Тоня Матвиенко ответила, какие у нее приоритеты в отношениях
- Как у певицы слаживаются отношения с мужем
Украинская известная певица Тоня Матвиенко рассказала, какая у нее семейная жизнь с украинским певцом Арсеном Мирзояном.
В комментарии для проекта "Коротко про" Тоня уточнила, что она прямо говорит мужу то, чего желает.
"Иногда он мне и не нужен. Как говорит Арсен: "Когда ты вся в работе, забываешь обо всем, все между нами хорошо". Но иногда могу выдать какую-нибудь претензию: "А почему ты мне давно цветы не покупал?" Хотя это даже не претензия. Просто мне этого хочется в данный момент, я ему это говорю, и он это делает. Он хорошо меня знает. Если я чувствую, что муж меня не любит, не хочет меня, то не понимаю, зачем мне жить с ним. Я хочу, чтобы я была интересна мужу", - уточнила Матвиенко.
Также певица уверенна, что в отношениях важно говорить о том, что не так, чтобы над этим работать.
"И как только перестает такие вещи делать, мне как-то некомфортно. Как я уже сказала, есть разные периоды, разное настроение. Бывает, мне этого очень хочется, я в этом нуждаюсь. Бывает, когда мне не нужно, и я просто не обращаю на это внимание. Но потом включаюсь и говорю, что не так. Мы поняли в отношениях, что лучше говорить, чего тебе не хватает", – отметила Тоня.
Тоня Матвиенко - последние новости по теме
Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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Кто такая Тоня Матвиенко?
Тоня Матвиенко (Антонина Петровна Гончар) - украинская певица, Заслуженная артистка Украины (2021). Младшая дочь певицы Нины Матвиенко. Заняла второе место в первом сезоне проекта "Голос країни". Известна своим оригинальным тембром голоса.
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