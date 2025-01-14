Тоня Матвиенко показала, как отдыхает в Арабских Эмиратах

Вы узнаете:
- Как проводит время на отдыхе Тоня Матвиенко
- Где она побывала с дочкой
Украинская известная певица Тоня Матвиенко показала, как проводит зимние каникулы со своими детьми.
Как поделилась она на своей странице в Instagram, певица проводит время со своими детьми, посещая с ними зоопарки, парки аттракционов и развлекательные центры в Абу-Даби.
Знаменитость также наделала множество фото со своей дочерью Ниной. Мама и дочка фотографировались на фоне моря и всячески наслаждались теплым семейным отдыхом.
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Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.
Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.
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