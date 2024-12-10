"Так раздражало": Нина Матвиенко была против отношений дочери с Мирзояном

Нина Матвиенко была не в восторге от выбора дочери.

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Нина Матвиенко не сразу приняла Арсена Мирзояна / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Тоня Матвиенко

Кратко:

Тоня Матвиенко рассказала, как ее мать отнеслась к Арсену Мирзояну

Что говорила Нина Матвиенко о выборе дочери

Украинская певица Тоня Матвиенко поделилась, как ее мама – украинская легендарная певица Нина Матвиенко, отговаривала ее выходить замуж за певца Арсена Мирзояна.

В интервью для "Люкс ФМ" Тоня рассказала, что мама не один раз вмешивалась у ее личную жизнь.

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"Мама говорила: "Ты подумай много раз, тебе ли это нужно". Но мне кажется, матери всегда вмешиваются. Мама была такая, знаете... Она могла какого-нибудь моего кавалера перекривить, показать, что что-то у него не так, и я начинала это в нем видеть. И меня это так раздражало. После этого я не могла встречаться", – отметила Матвиенко.

Также певица уточнила, что Нине Матвиенко не нравилось то, что у Арсена уже были дети.

"Это ответственность, он не будет полностью финансово только мне помогать, что там еще есть дети. Что это вообще тяжело", – передала слова мамы певица.

Тоня Матвиенко / инфографика: Главред

Тоня Матвиенко - последние новости по теме

Ранее Главред сообщал, что Арсен Мирзоян откровенно заговорил про измены в браке с Тоней Матвиенко. Артист признался: и он, и его жена очень ревнивы, но у них есть свой способ справляться с этим.

Также Тоня Матвиенко рассказала, отпустит ли Арсена Мирзояна, который активно занимается волонтерством и дает благотворительные концерты, на фронт.

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Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян - история отношений Украинские певцы Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян познакомились на первом сезоне укараинского музыкального проекта "Голос країни" в 2011 году. На момент начала романа (2013 год) с Матвиенко Мирзоян был женат. Он развелся ради Тони, и стал строить семью уже с новой возлюбленной. В январе 2016 года у артистов родилась дочь Нина. В 2017 году пара сыграла свадьбу.

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