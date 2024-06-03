"Очень плакала": подруга Нины Матвиенко рассказала о последней встрече перед ее смертью

Народная артистка Украины Алла Кудлай долгое время дружила с легендарной певицей Ниной Матвиенко и считала ее своим учителем.
Алла Кудлай вспомнила, как начинала свою творческую карьеру в хоре им. Г. Веревки, где также пела Нина Матвиенко и рассказала, что Матвиенко учила ее пению, помогала с костюмами и делилась рецептами любимых вкусностей.
"Я пришла в коллектив хора им. Г. Веревки. Мы с Ниной Матвиенко, которая была солисткой, всегда общались, она меня учила. Очень она мне помогала и песни давала. Даже художницу свою дала, которая сделала для меня первый костюм с головным убором. Она много дала мне народных песен. К примеру "Шла девчонка", - сообщила Кудлай в интервью Rostyslove Production.
Также Алла поделилась воспоминаниями о последней встрече с Матвиенко.
"Последняя встреча была на благотворительном концерте. Когда я узнала грустное известие, я очень плакала. Потому что вот виделась с Ниной, а больше ее нет", - отметила артистка.
Смотрите видео, где Алла Кудлай рассказала о Нине Матвиенко:
Кто такая Нина Матвиенко?
Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.
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Напомним, Тоня Матвиенко рассказала, что и сама Нина Митрофановна, и ее близкие, узнали про болезнь случайно - в августе у певицы просто заболел живот, она обратилась к врачу и услышала страшную новость.
А также Амадор Лопес, который дружил с Ниной Матвиенко, вспомнил, что она до последнего верила в свое выздоровление.
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