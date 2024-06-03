"Очень плакала": подруга Нины Матвиенко рассказала о последней встрече перед ее смертью

Алла Кудлай призналась, что была очень подавленной после известия о смерти Нины Матвиенко.

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Алла Кудлай поделилась теплыми воспоминаниями о Нине Матвиенко / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nina_matvienko_official/

Народная артистка Украины Алла Кудлай долгое время дружила с легендарной певицей Ниной Матвиенко и считала ее своим учителем.

Алла Кудлай вспомнила, как начинала свою творческую карьеру в хоре им. Г. Веревки, где также пела Нина Матвиенко и рассказала, что Матвиенко учила ее пению, помогала с костюмами и делилась рецептами любимых вкусностей.

"Я пришла в коллектив хора им. Г. Веревки. Мы с Ниной Матвиенко, которая была солисткой, всегда общались, она меня учила. Очень она мне помогала и песни давала. Даже художницу свою дала, которая сделала для меня первый костюм с головным убором. Она много дала мне народных песен. К примеру "Шла девчонка", - сообщила Кудлай в интервью Rostyslove Production.

Также Алла поделилась воспоминаниями о последней встрече с Матвиенко.

"Последняя встреча была на благотворительном концерте. Когда я узнала грустное известие, я очень плакала. Потому что вот виделась с Ниной, а больше ее нет", - отметила артистка.

Смотрите видео, где Алла Кудлай рассказала о Нине Матвиенко:

Кто такая Нина Матвиенко? Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

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А также Амадор Лопес, который дружил с Ниной Матвиенко, вспомнил, что она до последнего верила в свое выздоровление.

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