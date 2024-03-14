Последний контракт Нины Матвиенко: вот кому осталось наследие легенды

Тоня Матвиенко призналась, что ее мама успела заключить контракт с одним лейблом перед смертью.

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Нина Матвиенко заключила контракт с лейблом / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nina_matvienko_official/

Легендарная народная артистка Украины Нина Матвиенко успела подписать контракт с лейблом о правах на ее творческое наследие.

Тоня Матвиенко, дочь певицы, рассказала о творческом наследии ее мамы в интервью для "Радіо Промінь". Ведущие спросили все ли материалы Нины Матвиенко есть на стриминговых платформах, или осталось еще что-то неопубликованное.

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"К счастью, я успела закрыть этот вопрос. Когда мама лежала в больнице, мне позвонили из одного лейбла, предложили продать им право на все песни Нины Матвиенко. Тогда я задумалась над тем, что нужно что-то делать, потому что мамы не станет, что же тогда будет с ее творческим наследием, с тем, чему она посвятила всю свою жизнь. Решила все оформить правильно, чтобы работа мамы осталась на долгие-долгие годы. Знаете, все ее записи, диски у нас дома хранились прямо в пакетах. Я обратилась в другой лейбл, мама подписала контракт, поэтому все ее наследие есть сейчас на музыкальных платформах", – заявила артистка.

Но Тоня так и не уточнила о каком лейбле идет речь.

Кто такая Нина Матвиенко? Нина Митрофановна Матвиенко – украинская певица и актриса. Народная артистка Украинской ССР (1985), лауреат Государственной премии УССР им. Тараса Шевченко (1988), Герой Украины. Входила в Союз кинематографистов Украины (1989). Мать певицы Антонины Матвиенко.

Напомним, Тоня Матвиенко рассказала, что и сама Нина Митрофановна, и ее близкие, узнали про болезнь случайно - в августе у певицы просто заболел живот, она обратилась к врачу и услышала страшную новость.

А также Амадор Лопес, который дружил с Ниной Матвиенко, вспомнил, что она до последнего верила в свое выздоровление.

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