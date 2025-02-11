"А зачем нам врать?": Анатолий Анатолич отреагировал на интервью Потапа у Дудя

Известный шоумен отметил, что думает про решение Потапенка прийти на беседу к российскому журналисту.

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Интервью Потапа Дудю - Анатолий Анатолич высказался про их разговор / коллаж: Главред, фото: instagram.com/realpotap, instagram.com/anatoliyanatolich

Кратко:

Потап дал интервью, первое за долгое время, Дудю

Анатолий Анатолич выразил свое мнение о таком решении музыкального продюсера

Свое первое за более чем два года интервью украинский музыкальный продюсер и певец Потап (Алексей Потапенко) дал не отечественным СМИ, а русскому журналисту Юрию Дудю (признанному в рф иноагентом). Выбор интервьюера украинское общество восприняло противоречиво.

Так же было воспринято то, что именно рассказывал Потап. Как отметил украинский ведущий Анатолий Анатолич, Потапенко давно уже вне украинского контекста.

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"Я даже не буду обсуждать, надо ли давать интервью Дудю. Я просто хотел бы сказать, что против того, чтобы это подавалось для россиян как позиция украинцев. Потому что это не так сейчас. К сожалению, Леха, мягко говоря, не в контексте. И невозможно быть в контексте, когда ты не живешь здесь", - написал шоумен в своем блоге в Instagram.

Он также отметил, что Потапенко плохо подготовился к интервью - на вопросы интервьюера про выступления Потапа и Насти в стране-агрессоре после 2014 года Алексей заявил, что до конца не осознавал происходящее. "Ну может врать россиянину - это ок, за это не осуждаю, но это и здесь посмотрят. А зачем нам врать?" - иронично отметил Анатолий Анатолич.

Кто такой Потап / инфографика: Главред

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Кто такой Потап? Алексей Андреевич Потапенко (сценическое имя - Потап) - украинский продюсер, автор и исполнитель песен, режиссёр, сценарист, композитор, телеведущий, мастер спорта по водному поло, Заслуженный артист Украины (2020). Участник и продюсер таких музыкальных коллективов, как "Потап и Настя", "Время и Стекло", MOZGI и др., вместе с которыми написал и выпустил более 300 песен, сообщает "Википедия".

Кто такой Анатолий Анатолич? Анатолий Анатолич (настоящее имя - Анатолий Анатольевич Яцечко) - украинский радиоведущий, шоумен, ведущий программ "Завтрак с 1+1", "Голос страны", YouTube-канала "Зе Интервьюер", утреннего шоу "Ранок з Україною" и др., сообщает Википедия.

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