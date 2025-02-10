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"Нет 20% черепной коробки": звезда Лиги смеха перенес кровоизлияние в мозг

Анна Подгорная
10 февраля 2025, 15:26
179
Веня из "Ветеранів космічних військ" попал в больницу с обмороками и судорогами всего тела.
Александр Венедчук
Веня из Ветеранів космічних військ пережил кровоизлияние в мозг - детали / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ven4os

Вкратце:

  • У Александра Венедчука произошло кровоизлияние в мозг
  • Артист перенес операцию и находится на реабилитации

Украинский комик Александр Венедчук, он же Веня из команды Лиги смеха "Ветерани космічних військ" исчез из социальных сетей, которые прежде вел достаточно активно. Недавно он все же вышел на связь с читателями, и объяснил свое длительное отсутствие.

Веня в своем блоге в Instagram показал фото из больничной палаты и сообщил, что в конце января он перенес кровоизлияние в мозг. У артиста появились судороги всего тела, он начал терять сознание.

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Повторного приступа Венедчук мог не пережить, поэтому его направили на экстренную операцию. Сейчас ситуация стабилизировалась, судороги прекратились, но у комика впереди еще длинный и непростой путь к восстановлению.

"31-го января у меня произошло кровоизлияние в мозг, которое начало провоцировать потерю сознания и очень сильные и затяжные судороги всего тела. Нейрохирургами было принято срочное решение вести меня в операционную, потому что следующий приступ я не переживу. Я жив, крови больше нет, судорог нет, но нет и 20% черепной коробки... Это будет (съемки) где-то через два месяца, потому что мне не разрешают сниматься, только реабилитация и домашний режим. Но самое главное что самое сложное уже позади и у меня есть возможность написать вам этот пост своими руками, на что я даже не надеялся. Всем огромное спасибо за поддержку, обнимаю вас крепко", - написал Александр Венедчук.

Александр Венедчук
Веня из Ветеранів космічних військ пережил кровоизлияние в мозг - детали / instagram.com/ven4os

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Лига Смеха - телевизионное юмористическое шоу от Студии Квартал-95. Впервые вышло на экраны в феврале 2015 года. После начала полномасштабной войны в Украине проэкт приобрел не только развлекательную, но и благотворительную миссию. Так команды-участники обновленного шоу "Лига Смеха. Волонтерский десант" сражаются за право осуществления благотворительной инициативы для украинских защитников.

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