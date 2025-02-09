Почему Андрея Данилко на самом деле не было в жюри Нацотбора: какая причина

Организаторы Евровидения не могут гарантировать, что тот или иной эксперт попадет в судейское кресло.

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Почему Данилко не было в жюри Нацотбора / коллаж: Главред, фото: instagram.v_serduchka

Коротко о главном:

Как происходит процесс отбора жюри Евровидения 2025

Почему Данилко не было среди жюри

Глава делегации от Украины на Евровидении Оксана Скибинская рассказала, почему Андрей Данилко, который несколько лет был судьей на Национальных отборах, не принял участия в конкурсе в 2025 году.

Скибинская сообщила, что Андрею Данилко предлагали принять участие в опросе, где выбирали членов жюри, передает M1 music.

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Она также разъяснила, как происходит процесс отбора жюри. Задача команды Нацотбора - сформировать перечень музыкальных экспертов, продюсеров, артистов и предложить им возможность принять участие в опросе.

Организаторы не могут гарантировать, что тот или иной музыкальный эксперт попадет в судейское кресло, ведь голосование проходит в Дії. Они лишь предлагают, а артист или эксперт должен принять решение.

Что известно об Андрее Данилко / Инфографика: Главред

"Мы обращались к Андрею Данилко, предлагали ему принять участие в этом опросе - претендовать на место в жюри. Он не согласился. Положительного ответа мы не получили", - пояснила Оксана Скибинская.

Евровидение 2025 - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, что стало известно, как голосовало жюри и зрители на Национальном отборе на Евровидение-2025. Фаворитом зрителей оказалась группа Ziferblat, жюри выбрало Khayat - 10 баллов. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.

Что известно о группе Ziferblat, которая победила в Нацотборе на Евровидение 2025. Как известно из открытых источников, группу создали братья Даниил и Валентин Лещинские еще в 2015 году. Также был и третий участник - Женя Шевченко, но его заменил барабанщик Федор Ходаков.

Между судьями Нацотбора на Евровидение 2025 произошла перепалка. Украинский певец Сергей Танчинец заявил, что группа "ДК Энергетик" не имеет много шансов на победу. Но певица Джамала, которая также судит финалистов Нацотбора, поспорила с Танчинцем.

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