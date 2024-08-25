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"Его авторитет заканчивается": Кондратюк жестко высказался про Андрея Данилко

Анна Подгорная
25 августа 2024, 12:19обновлено 25 августа, 13:30
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Игорь Кондратюк назвал смешной позицию "Верки Сердючки" в языковом вопросе.
Андрей Данилко, Игорь Кондратюк
Игорь Кондратюк высказался про Андрея Данилко и его творчество на русском языке / коллаж: Главред, фото: instagram.com/v_serduchka, instagram.com/kondratiuk_official

Украинского певца Андрея Данилко нередко критикуют за то, что во время концертов в образе Верки Сердючки он исполняет песни на русском языке, и в быту от него также не отказался. В своем недавнем интервью музыкант выразил свое мнение: язык - не может быть политическим инструментом, поэтому говорит Данилко так, как считает нужным, и без чувства, что это как-то может навредить стране. "Когда мне говорят: "Ти розмовляєш на мові агресора". Я говорю: "А может быть, агрессор разговаривает на русском языке?" Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации", - говорит артист.

Про его позицию с критикой высказался украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк. В интервью Крапивному он отметил, что не считает Данилко достаточно авторитетным экспертом в языковом вопросе.

Кроме того Кондратюк выразил мнение, что риторика музыканта построена не на реальных убеждениях, а на попытках себя оправдать и нежелании отказываться от хитов на языке страны-оккупанта.

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"Андрей Данилко - гениальный актер. Мне, честно говоря, безразличны его мысли по поводу каких-то философских, фундаментальных вопросов. Если меня такие вопросы интересуют, то я обращаюсь к людям, которые профессионально в этом лучше осведомлены, чем Андрей Данилко. Его авторитет, на мой взгляд, заканчивается его песнями и, может, там некоторыми его членами в жюри. Я к этому проще отношусь. Андрей Данилко просто так себя выгораживает. Он считает, что его русскоязычное творчество прекрасно. Это вообще странная история о том, что это они говорят на русском, на его, языке. Это смешно звучит. Потому что страна-носитель русского языка - это, конечно же, Россия, а не Полтавская область, откуда родом Андрей Данилко", - заявляет Игорь Кондратюк.

Кто такой Андрей Данилко?

Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.

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