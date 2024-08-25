"Его авторитет заканчивается": Кондратюк жестко высказался про Андрея Данилко

Украинского певца Андрея Данилко нередко критикуют за то, что во время концертов в образе Верки Сердючки он исполняет песни на русском языке, и в быту от него также не отказался. В своем недавнем интервью музыкант выразил свое мнение: язык - не может быть политическим инструментом, поэтому говорит Данилко так, как считает нужным, и без чувства, что это как-то может навредить стране. "Когда мне говорят: "Ти розмовляєш на мові агресора". Я говорю: "А может быть, агрессор разговаривает на русском языке?" Понимаете разницу? Язык дан для коммуникации", - говорит артист.
Про его позицию с критикой высказался украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк. В интервью Крапивному он отметил, что не считает Данилко достаточно авторитетным экспертом в языковом вопросе.
Кроме того Кондратюк выразил мнение, что риторика музыканта построена не на реальных убеждениях, а на попытках себя оправдать и нежелании отказываться от хитов на языке страны-оккупанта.
"Андрей Данилко - гениальный актер. Мне, честно говоря, безразличны его мысли по поводу каких-то философских, фундаментальных вопросов. Если меня такие вопросы интересуют, то я обращаюсь к людям, которые профессионально в этом лучше осведомлены, чем Андрей Данилко. Его авторитет, на мой взгляд, заканчивается его песнями и, может, там некоторыми его членами в жюри. Я к этому проще отношусь. Андрей Данилко просто так себя выгораживает. Он считает, что его русскоязычное творчество прекрасно. Это вообще странная история о том, что это они говорят на русском, на его, языке. Это смешно звучит. Потому что страна-носитель русского языка - это, конечно же, Россия, а не Полтавская область, откуда родом Андрей Данилко", - заявляет Игорь Кондратюк.
Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:
Ранее жених олимпийской чемпионки по прыжкам в высоту Ярославы Магучих, легкоатлет Назар Степанов, признался, почему не женится на спортсменке, которой сделал предложение почти год назад.
Также украинская ведущая Лидия Таран впервые за долгое время вернулась в Украину, и показала, как выглядит сейчас. Кроме того она поделилась снимками со встречи с близкой подругой - ведущей Маричкой Падалко.
Читайте также:
- "Я живой человек": что случилось между Ольгой Сумской и ее младшей дочерью
- Украинская ведущая рассказала об интимном предложении от россиянина
- 22-летняя дочь Суркиса объявила о беременности
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред