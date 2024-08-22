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Жених Ярославы Магучих признался, почему не женится на спортсменке: "Все сложно"

Анна Подгорная
22 августа 2024, 21:46
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Назар Степанов рассказал, за что полюбил чемпионку, а также раскрыл подробности предложения руки и сердца.
Ярослава Магучих, Назар Степанов
Ярослава Магучих новости - Назар Степанов рассказал про помолвку и свадьбу с Ярославой Магучих / коллаж: Главред, фото: instagram.com/rosya_dp

С ноября 2023 года украинская олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Ярослава Магучих помолвлена со своим давним бойфрендом, легкоатлетом Назаром Степановым. Пара познакомилась на тренировках еще в юности, первым инициативу проявил Назар.

"Я влюбился в то, как она относится ко всему. Я видел, как она ведет себя на тренировках, как она ведет себя в жизни. И мне это нравилось, поэтому я влюбился в эти качества. Да, конечно, она еще и очень красивая, и я не мог пройти мимо такой девушки", - признался спортсмен в интервью для Oboz.ua.

Он также рассказал, как делал звездной прыгунье предложение: "Когда мы поехали в Нью-Йорк на пару дней, где у Ярославы были запланированы съемки для журнала Vogue, то я ей сразу сказал, что пойдем в какой-то бутик выбирать кольцо. Как сейчас помню, что мы пошли на Рокфеллер-стрит и недолго выбирали, все-таки с первого раза нашли удачное место и приобрели там обручальное кольцо. А потом само предложение я сделал перед родителями Ярославы. Когда мы вернулись и собрались в семейном кругу".

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При этом завязать узелок пара не торопится. Ярослава Магучих и Назар Степанов обручены уже почти год, однако четких планов на свадьбу у спортсменов нет. "Не знаю, когда, потому что сейчас, вы видите, все очень сложно. В нашей стране идет война, поэтому я не знаю, где будет место свадьбы и когда все произойдет", - отмечает жених спортсменки.

Кто такая Ярослава Магучих?

Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

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