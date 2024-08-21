Барбир ответила на сплетни про роман с коллегой по "Сніданку" Сеничкиным

Недавно ведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин отпраздновали важную годовщину - их тандему на Сніданку з 1+1 исполнилось 11 лет. В связи с этим Барбир в социальных сетях поделилась ностальгическим постом про работу с Сеничкиным, что подтолкнуло некоторых ее подписчиков к некорректным вопросам.
Так в комментариях у ведущей стали спрашивать, не связывают ли ее романтические отношения с ее партнером по площадке. Дескать они проводят подозрительно много времени вместе.
Звезда 1+1 не стала увиливать от темы, и откровенно призналась, какое место в ее жизни занимает Руслан Сеничкин. "Руслан мой друг и коллега", - вежливо отметила она.
Людмила Барбир замужем и воспитывает 12-летнего сына. При этом свою семью она старается уберечь от общественного внимания.
Кто такая Людмила Барбир?
Людмила Барбир - украинская телеведущая и актриса. Ведущая утреннего проекта "Сніданок з 1+1" на телеканале 1+1 Украина. Ментор, преподаватель курсов в 1+1 media school. Вместе с Русланом Сеничкиным установила рекорд украинского ТВ - "Самый длительный срок работы пары ведущих утреннего развлекательного шоу", сообщает Википедия.
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