Барбир ответила на сплетни про роман с коллегой по "Сніданку" Сеничкиным

Людмила Барбир мягко но уверенно поставила на место подписчика.

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Людмила Барбир и Руслан Сеничкин - Барбир прокомментировала отношения с Сеничкиным / коллаж: Главред, фото: facebook.com/1plus1.Barbir

Недавно ведущие Людмила Барбир и Руслан Сеничкин отпраздновали важную годовщину - их тандему на Сніданку з 1+1 исполнилось 11 лет. В связи с этим Барбир в социальных сетях поделилась ностальгическим постом про работу с Сеничкиным, что подтолкнуло некоторых ее подписчиков к некорректным вопросам.

Так в комментариях у ведущей стали спрашивать, не связывают ли ее романтические отношения с ее партнером по площадке. Дескать они проводят подозрительно много времени вместе.

Звезда 1+1 не стала увиливать от темы, и откровенно призналась, какое место в ее жизни занимает Руслан Сеничкин. "Руслан мой друг и коллега", - вежливо отметила она.

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Людмила Барбир замужем и воспитывает 12-летнего сына. При этом свою семью она старается уберечь от общественного внимания.

Людмила Барбир и Руслан Сеничкин - Барбир прокомментировала отношения с Сеничкиным / facebook.com/1plus1.Barbir

Кто такая Людмила Барбир? Людмила Барбир - украинская телеведущая и актриса. Ведущая утреннего проекта "Сніданок з 1+1" на телеканале 1+1 Украина. Ментор, преподаватель курсов в 1+1 media school. Вместе с Русланом Сеничкиным установила рекорд украинского ТВ - "Самый длительный срок работы пары ведущих утреннего развлекательного шоу", сообщает Википедия.

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