Украинская звезда Олимпиады сообщила о беременности

Украинская каратистка, серебряный призёр Олимпийских игр 2020 в Токио Анжелика Терлюга поделилась радостной новостью.
Спортсменка и ее муж, тренер Владимир Зарецкий ожидают первенца. Супруги сообщили об этом, запостив совместные фото с УЗИ-снимком на своих страницах в Instagram.
"Самая долгожданная фотосессия этим летом. У нас сейчас самый счастливый период жизни и вы можете поздравлять нас с этим. 1+1 = 3. Я до сих пор не могу выбрать себе любимую фотографию, потому что они все такие искренние, такие красивые, такие чувственные... Всех крепко обнимаем", - написала будущая мама.
Олимпийские игры (Олимпиада-2024) в Париже
Летние Олимпийские игры 2024 — летние Олимпийские игры, проходящие в столице Франции, Париже и 16 других городах во всей европейской части Франции, а также на Таити — острове в составе французской заморской страны и Поморского коллектива.
На этих Олимпийских играх состоится дебют брейкданса как олимпийского вида спорта, и это будут последние Олимпийские игры, проведенные при президентстве МОК Томаса Баха. Игры 2024 стали первыми, на которых одинаковое количество спортсменов среди мужчин и женщин. Ожидается, что Игры будут стоить 8,3 миллиарда евро.
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Напомним, ранее Анжелика Терлюга удивила поклонников необычным образом - она сменила кимоно на вечернее платье, в котором, к слову выглядит крайне гармонично. Чемпионка согласилась участвовать в фотосессии для украинской версии известного глянца Vogue, и с головой окунулась в мир фэшн. С упорством настоящей спортсменки она с блеском покорила и этот "Олимп".
Ранее также украинская каратистка, олимпийская призерка Терлюга призналась, что выходит замуж.
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