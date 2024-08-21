"Красивые до неприличия": Залужный похвастался свежим снимком с женой

Украинцы в восторге от новых образов четы Залужных.

https://stars.glavred.info/krasivye-do-neprilichiya-zaluzhnyy-pohvastalsya-svezhim-snimkom-s-zhenoy-10590443.html Ссылка скопирована

Валерий Залужный новости - Валерий Залужный показал свежее фото с женой / коллаж: Главред, фото: facebook.com/vzaluzhnyi

Бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сейчас занимает высокий пост в Великобритании - он является послом нашей страны. В связи с этим "Железный генерал" перебрался в новую страну.

Компанию ему составила его супруга Елена, которая неотрывно следует за своим известным супругом. В благодарность за ее неустанную поддержку Залужный время от времени посвящает своей половинке трогательные посты в социальных сетях.

Так недавно посол опубликовал свежее фото с женой на своей странице в Facebook. В кадре они оба позируют в стильных деловых нарядах: Залужный - в черном костюме и белой рубашке с красным галстуком, его жена - в серо-голубом брючном костюме, белой блузке и белых кроссовках.

видео дня

Валерий Залужный оставил снимок, который за час собрал более 15 тысяч лайков, без комментариев. Зато поклонники пары не смогли удержаться от восторженных ремарок: "Гарні і гармонійні! Пишаємося родиною", "Зразкові", "Потужна родина з добрими очима", "Гармонійні і красиві до непристойності!", "Пан Генерал і Генералова дружина неймовірно красиві!" и пр.

Валерий Залужный новости - Валерий Залужный показал свежее фото с женой / facebook.com/vzaluzhnyi

Кто такой Валерий Залужный? Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) — украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия. Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины — первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба — первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012). 23 мая 2022 вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ. Посол Украины в Великобритании. Приступил к исполнению обязанностей посла 11 июля 2024 года.

Последние звездные новости:

Ранее украинская звезда Олимпиады-2020, каратистка Анжелика Терлюга сообщила о беременности. Она ожидает первенца от своего мужа и тренера Владимира Зарецкого.

Также стало известно, что популярная певица Jerry Heil стала членом академии GRAMMY, что означает, что теперь она сможет подавать свои треки на престижную музыкальную премию.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред