Лидия Таран впервые за долгое время вернулась в Украину - как выглядит ведущая

Таран показала свой новый образ и призналась, с чего началась ее дружба с Маричкой Падалко.

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Лидия Таран новости - Лидия Таран приехала в Киев / коллаж: Главред, фото: instagram.com/lidiyataran

Ведущая 1+1 Лидия Таран в начале полномасштабной войны выехала вместе с дочерью из Украины во Францию. Там она поступила в университет и продолжает работу корреспондентом.

Сегодня стало известно, что Таран приехала в Украину. Первым делом она встретилась со своей коллегой, кумой и близкой подругой Маричкой Падалко.

Фотографии известных украинских ведущих на Контрактовой площади появились в блоге Лидии в Instagram. Свидание с родственной душой натолкнуло ее на размышления о прошлом и настоящем.

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"Каких-то 20 лет дружбы с Маричкой Падалко промелькнули, как несколько оборотов того колеса, что за нами. Крестник стал студентом, крестный отец моей Василины на войне. Такая жизнь, что решили поговорить о... работе, а именно о нашей сборной на Олимпиаде в Париже. Ведь когда-то первый оборот нашего колеса дружбы начался с "конкуренции" между спортивными редакциями. Маричка вела ПроСпорт, а я СпортРепортер. Есть, что вспомнить", - поделилась воспоминаниями Лидия Таран.

Лидия Таран новости - Лидия Таран приехала в Киев, где встретилась с Маричкой Падалко / instagram.com/lidiyataran

Лидия Таран новости - Лидия Таран приехала в Киев, где встретилась с Маричкой Падалко / instagram.com/lidiyataran

Кто такая Лидия Таран? Лидия Таран - украинская телеведущая. Обладательница премий "Телезвезда" и "Телетриумф". С 2009 года - ведущая телеканала 1+1 ("Я люблю Україну", "Сніданок з 1+1", "ТСН") и 2+2 ("ПроФутбол"). После выезда за границу в феврале 2022 года - корреспондент канала 1+1 во Франции.

Кто такая Маричка Падалко Маричка Падалко - украинская журналистка, ведущая ТСН на канале 1+1. На канале 1+1 работает с 2002 года. Сначала работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года — ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Сніданок +", которая была в эфире в 2006—2008 годах. В 2009—2010 годах была ведущей утреннего шоу "Сніданок з 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах. В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент — одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

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Ранее украинская ведущая Людмила Барбир ответила на сплетни про роман с коллегой по "Сніданку з 1+1" Русланом Сеничкиным, с которым она работает в тандеме уже 11 лет.

Также посол Украины в Великобритании и бывший главком ВСУ Валерий Залужный похвастался свежим снимком с женой Еленой в стильных деловых костюмах.

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