Евровидение 2025: какие ставки букмекеров для Украины и кто ее главный конкурент

Ситуация пока никак не изменилась.

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Группа Ziferblat - прогноз букмекеров / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Евровидение Украина, Ziferblat

Кратко:

Группа Ziferblat победила в украинском Нацотборе

Какое место пророчат группе букмекеры на Евровидении 2025

Вчера, 8 февраля, в Украине состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2025. Победителем стала группа Ziferblat, которой зрители отдали наибольшее количество баллов – 10, а вот фаворитом жюри был певец Khayat.

Согласно данным сайта Eurovision World, оказалось, победа Ziferblat в Нацотборе с песней Bird of Pray никак не сказалась на ставках букмекеров, Украина по-прежнему занимает пятое место.

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Лидерами остаются Швеция, Израиль и Бельгия, а четвертое место занимает Франция, хотя на прошлой неделе на этом месте была Италия.

Отметим, букмекеры прогнозируют Швеции 11% вероятности победы, Израилю - 9%, Бельгии - 7%, Франции - 6%, а вот Украине - 5%, но ситуация может измениться в любую минуту.

Евровидение-2025 прогноз букмекеров / фото: скрин eurovisionworld.com

Евровидение 2025 - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, из 10 финалистов Нацотбора 2025 лучшего путем голосования выбирали звездное жюри: Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, и зрители. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.

А также Сергей Танчинец, который находился в судьях Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что группа "ДК Енергетик" не имеет много шансов на победу.

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