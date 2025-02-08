Национальный отбор на Евровидение-2025: как голосовало жюри и зрители

Борьба за первое место на Национальном отборе-2025 была ожесточенной.

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Нацотбор на Евровидение-2025 - результаты голосования / instagram.com/suspilne.eurovision

Кратко:

Жюри и зрители определили победителя Нацотбора-2025 на Евровидение

Не менее интересными оказались результаты остальных конкурсантов

Сегодня вечером прогремел Национальный отбор на Евровидение-2025. В достойном музыкальном сражении победителем вышла группа Ziferblat с песней Bird of Pray.

Из 10 финалистов Нацотбора-2025 лучшего путем голосования выбирали звездное жюри, Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, и зрители. Сумма баллов от жюри и телезрителей определяла место финалистов на Национальном отборе.

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Фаворитом зрителей оказалась группа Ziferblat , жюри выбрало Khayat - 10 баллов. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.

Итак, по итогам голосования жюри и телезрителей первое место заняли Ziferblat, дуэт Molodi и Маша Кондратенко разделили второе и третье места - у обоих участников оказалось по 16 баллов.

Как голосовало жюри и зрители на Нацотборе на Евровидение-2025 / Скриншот

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Евровидение-2025 - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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