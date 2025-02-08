Национальный отбор на Евровидение-2025: как голосовало жюри и зрители

Кратко:
- Жюри и зрители определили победителя Нацотбора-2025 на Евровидение
- Не менее интересными оказались результаты остальных конкурсантов
Сегодня вечером прогремел Национальный отбор на Евровидение-2025. В достойном музыкальном сражении победителем вышла группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
Из 10 финалистов Нацотбора-2025 лучшего путем голосования выбирали звездное жюри, Джамала, Екатерина Павленко и Сергей Танчинец, и зрители. Сумма баллов от жюри и телезрителей определяла место финалистов на Национальном отборе.
Фаворитом зрителей оказалась группа Ziferblat , жюри выбрало Khayat - 10 баллов. Аутсайдером и жюри, и зрители определили Влада Шерифа - по 1 баллу.
Итак, по итогам голосования жюри и телезрителей первое место заняли Ziferblat, дуэт Molodi и Маша Кондратенко разделили второе и третье места - у обоих участников оказалось по 16 баллов.
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Евровидение-2025 - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.
Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.
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Евровидение-2025
Евровидение-2025 - 69-ый междуныродный музыкальный конкурс, который состоится в Швейцарии. Победителем 2024-го года стали швейцарские артисты Nemo, которые и "привезли" соревнование домой. Конкурс пройдет в Базеле 13, 15 и 17 мая. На Евровидении-2025 по итогам Национального отбора Украину представит группа Ziferblat с песней Bird of Pray.
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