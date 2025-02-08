Кто представит Украину на Евровидении-2025 - результаты голосования

Уже известно, кто отправится на Евровидение 2025 в город Базель.

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Победители Нацотбора на Евровидение 2025 / фото: instagram.com/suspilne.eurovision/

Вы узнаете:

Группа Ziferblat победила в голосовании

Как проголосовали жюри и зрители

Украинцы отдали голоса за своего фаворита в Нацотборе на Евровидение 2025 и уже известны результаты голосования зрителей и баллы жюри.

На Евровидение 2025 в Швейцарию отправится группа Ziferblat с песней "Bird of Pray".

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Отметим, группа Ziferblat получила 19 баллов, из них 10 поставили жюри и 9 зрители.

Отметим, второе место в Нацотборе заняла группа MOLODI, а третье певица Маша Кодратенко.

"После полномасштабной войны очень многое изменилось. То, что делает Суспільне для всех нас, то, что делают жюри, зрители. Мы развиваем украинскую культуру. У нас был момент в 2014 году, когда был ренессанс украинской музыки. Не все сложилось тогда. Некоторые группы, которые я любил, 5 Vymir, Tik Tu, они не получили признание, которое имели. Сейчас у нас ренессанс номер 2, и мы не должны упустить этот шанс. Спасибо вам всем за это", - сказал солист группы.

Евровидение-2025 - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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