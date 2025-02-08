Между судьями Нацотбора на Евровидение 2025 случилась перепалка - причина

Кратко:
- Сергей Танчинец раскритиковал группу "ДК Енергетик"
- Джамала не согласилась с мнением певца
Украинский известный певец Сергей Танчинец, который находится в судьях Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что группа "ДК Енергетик" не имеет много шансов на победу.
Во время прямого эфира Нацотбора Танчинец уточнил, что у группы специфический жанр.
"Постпанк – все нормально. Но мне кажется, что вы не на тот конкурс пришли. Но со своей точки зрения вы делаете все нормально. Вы и в "S.T.A.L.K.E.R.", и на "Евровидении" – получаете медийность и это нормально. Но мне кажется, что в лонглисте было немало артистов, которые могли бы занимать ваше место, которые имели амбиции побеждать на финале "Евровидения". При всем уважении к вам и вашей музыке, жанру, перспективы победить даже в украинском нацотборе у вас небольшие", - сказал Сергей.
Но певица Джамала, которая также судит финалистов Нацотбора, поспорила с Танчинцем и отметила, что ей понравилось выступление группы "ДК Енергетик".
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