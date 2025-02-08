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Между судьями Нацотбора на Евровидение 2025 случилась перепалка - причина

Элина Чигис
8 февраля 2025, 22:42обновлено 8 февраля, 23:15
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Сергей Танчинец считает исполнителей неформатом для Евровидения.
Судьи нацотбора на Евровидение 2025
Сергей Танчинец о группе "ДК Енергетик" / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Сергей Танчинец

Кратко:

  • Сергей Танчинец раскритиковал группу "ДК Енергетик"
  • Джамала не согласилась с мнением певца

Украинский известный певец Сергей Танчинец, который находится в судьях Нацотбора на Евровидение 2025, заявил, что группа "ДК Енергетик" не имеет много шансов на победу.

Во время прямого эфира Нацотбора Танчинец уточнил, что у группы специфический жанр.

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"Постпанк – все нормально. Но мне кажется, что вы не на тот конкурс пришли. Но со своей точки зрения вы делаете все нормально. Вы и в "S.T.A.L.K.E.R.", и на "Евровидении" – получаете медийность и это нормально. Но мне кажется, что в лонглисте было немало артистов, которые могли бы занимать ваше место, которые имели амбиции побеждать на финале "Евровидения". При всем уважении к вам и вашей музыке, жанру, перспективы победить даже в украинском нацотборе у вас небольшие", - сказал Сергей.

Но певица Джамала, которая также судит финалистов Нацотбора, поспорила с Танчинцем и отметила, что ей понравилось выступление группы "ДК Енергетик".

Евровидение-2025 - последние новости по теме

Ранее Главред рассказывал, что Израиль выбрал конкурсантку на Евровидение-2025. Ею оказалась артистка, которая выжила после теракта ХАМАС в октябре 2023 года.

Также стало известно, что от участия в Евровидении-2025 отказалась еще одна страна. Всего осталось 37 стран, включая "Большую пятерку" и Швейцарию, как страну-хозяйку.

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