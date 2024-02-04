Странное голосование жюри: Данилко, Джамала и Танчинец удивили выбором фаворитов

В тройке лидеров оказался аутсайдер, которому еще вчера пророчили девятое место.

https://stars.glavred.info/strannoe-golosovanie-zhyuri-danilko-dzhamala-i-tanchinec-udivili-vyborom-favoritov-10538966.html Ссылка скопирована

Как проголосовали жюри и зрители на Нацотборе-2024 - кто в лидерах / коллаж: Главред, фото: instagram.com/thejerryheil, instagram.com/ziferblat_band, instagram.com/melovin_official

Завершился Национальный отбор на Евровидение-2024 - Украину на конкурсе в Мальме будут представлять alyona alyona & Jerry Heil с песней "Teresa & Maria". Артистки были фаворитками зрителей с того момента, как представили конкурсный трек.

Того же мнения придерживались букмекеры - голосование зрителей и жюри, которое длилось 3-4 февраля, лишь подтвердило их уверенность в победе дуэта. Однако во время оглашения результатов голосования, многие удивились, как звездное жюри, Андрей Данилко, Джамала и Сергей Танчинец, распределили баллы.

3 февраля перед концертом, на котором финалисты Нацотбора выступали вживую, букмекеры распределяли места следующим образом: 1-ое - alyona alyona & Jerry Heil, 2-е - MÉLOVIN и 3-е ANKA.

На деле же звездное жюри (левая колонка оценок на снимке - прим. редактора) отдало максимальные 11 баллов группе Ziferblat "Place I Call Home" (9 место в Нацотборе по прогнозам букмекеров). alyona alyona & Jerry Heil получили десятку, MÉLOVIN - 9 баллов (столько же он получил от зрителей).

Результаты голосования жюри и зрителей на Нацотборе-2024 / скриншот YouTube

Таким образом в тройку лидеров с легкой руки авторитетного жюри с уверенным вторым местом "выскочил" коллектив, который еще сутки назад считался аутсайдером. Такое решение Данилко, Джамалы и Танчинца сильно удивило зрителей.

Смотрите видео выступления группы Ziferblat в финале Национального отбора-2024:

Ранее стало известно, что перед финалом Национального отбора на Евровидение-2024 в Мальме букмекеры резко изменили ставки на победителя от Украины.

Также на финальном концерте Национального отбора необычный дебют состоялся у одного из членов жюри - певец и шоумен Андрей Данилко впервые публично заговорил на украинском.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.