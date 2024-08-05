'Там нечего оценивать': Данилко не хочет быть судьей нацотбора 'Евровидения'

Вероятно, украинцы больше не увидят Андрея Данилко в кресле члена жюри. Артист, выступающий под псевдонимом Верка Сердючка, обосновал свой отказ тем, что там нечего больше судить, ведь нет интриги. В интервью "И грянул Грэм" шоумен посоветовал организаторам вернуть прежний формат шоу - два полуфинала и финал.
По его мнению, тогда зрителям было интереснее, ведь сохранялась определенная неизвестность, что же будет дальше. А сейчас победителя Нацотбора выбирают за один раз.
"Я не буду больше сидеть, я не хочу. Там нечего сейчас оценивать. Когда по три недели отбирали, тогда был какой-то конфликт, кто попадет в финал, какая-то интрига, а тут уже выбрали артистов. Что обсуждать? Они все разные", - высказался артист.видео дня
Также Данилко убежден, что каждый из артистов, которые прошли в финал Нацотбора, достоин представлять Украину на Евровидении.
Комментируя Нацотбор 2024 года, Данилко похвалил Jerry Heil и Alyona Alyona. Он заявил, что рад тому, что нашу страну прославили именно они.
Рекомендуем:
"Говорить какие-то оскорбительные вещи, чтобы это цитировали? Я сидел и просто мучился. Я рад, что поехали АІуопа АІуопа и Jerry Heil", - заверил шоумен.
Кто такая Верка Сердючка?
Верка Сердючка - самый популярный сценический образ, в котором выступает украинский артист, комик и музыкант Андрей Данилко с 1991 года, сообщает "Википедия".
Евровидение - последние новости по теме:
В свою очередь Тина Кароль хочет вернуться на Евровидение. Певица честно рассказала, что во время участия в песенном конкурсе, был как положительный, так и отрицательный опыт. Но несмотря на все, его хотелось бы повторить.
Однако не факт, что мечты Кароль станут явью, ведь Швейцария может отказаться принимать Евровидение-2025. Против выступили некоторые политические партии.
Если же Евровидение все же состоится, Алена Алена и Джерри Гейл рассказали, кого они видят представителями Украины. Певицы назвали разных претендентов.
Читайте также:
- Путинист Филипп Киркоров срочно покинул РФ с эскортницей и маленьким ребенком - детали
- Миша Кацурин признался, за что "выхватывает" от Нади Дорофеевой
- Жена Виктора Павлика рассказала, что ее раздражает в артисте
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред