Миша Кацурин признался, за что "выхватывает" от Нади Дорофеевой

В июне украинская певица Надя Дорофеева отметила первую годовщину свадьбы с ресторатором и музыкантом Мишей Кацуриным. Пара редко проявляет чувства в информационном пространстве, но когда это все же происходит, поклонники в очередной раз убеждаются - между супругами абсолютная идиллия.
Впрочем и на этом небе время от времени появляются тучки. Так недавно в своем блоге в Instagram Кацурин признался, что звездная жена может его отругать.
На днях пара вместе посетила культурное мероприятие - презентацию модного бренда театральной художницы Дарьи Билой. Для светского выхода Додо выбрала изящное платье с открытой спиной от ELENAREVA, а вот нарядом мужа она осталась разочарована.
Кацурин надел простую футболку коричневого цвета и всем привычную кепку. Образ мужа Надя с сарказмом назвала "Фешн Миша". После мероприятия Кацурина ждал серьезный "разбор полетов" от звездной супруги. "Как же я выхватывал в тот день от своей шикарной жены за свой кэжуал лук, в котором я позволил себе явиться на презентацию", - отметил ресторатор.
Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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