Жена Виктора Павлика рассказала, что ее раздражает в артисте

При этом Екатерина Репяхова все же не забыла отметить черты мужа, которыми она восторгается.

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Екатерина Репяхова назвала черты характера Виктора Павлика, которые ей не нравятся / коллаж: Главред, фото: instagram.com/viktorpavlik, instagram.com/repyahovakate

Жена Виктора Павлика, бизнесвумен, концертный директор и блогерша Екатерина Репяхова умеет откровенно рассказывать про себя и про жизнь со звездным супругом. Так недавно в интервью для Люкс ФМ она без смущения призналась, что ее раздражает в артисте.

Репяхова отметила, что им обоим катастрофически не хватает личного пространства - пара с маленьким ребенком живет в небольшой съемной квартире. Павлик имеет привычку не класть вещи на свои места, и не имеет персонального места для работы, в связи с чем в семье возникают конфликты.

Катя признается: она мечтает о жилище, в котором каждый из членов ее семьи будет иметь свою собственную комнату. Но пока это только мечта: "Наверное то, что он складывает свои вещи не там, где мне бы хотелось. Мы сейчас живем в маленькой квартире и не решимся переехать. Это у нас такой очень острый вопрос. Страшно переезжать, потому что это большая финансовая история и какая-то ответственность. Потому что много ресурсов сейчас идет на развитие Михасика. Мы занимаемся почти ежедневно и это стоит не дешево. Так что, если переезжать, то чтобы у Франковича была отдельная комната, у Миши отдельная и у меня собственное пространство. Сейчас у него (Виктора прим. редактора) нет отдельной комнаты и поэтому есть некоторые такие моменты. Мне бы хотелось, чтобы он все отнес в свою комнату и я ничего не видела", - говорит звездная супруга.

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Меж тем Репяхова отмечает, что очень ценит своего мужа за отзывчивость и заботу: "Он очень заботливый и ответственный. Очень радуюсь тому, что если нужно что-то сделать, то это делается моментально. Если лампочка перегорела или что-то нужно починить – делается моментально. Конечно, я не только за это его полюбила, но это одно из".

Кто такой Виктор Павлик? Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".

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