Путинист Филипп Киркоров срочно покинул РФ с эскортницей и маленьким ребенком - детали

Филипп Киркоров уехал отдыхать со своей протеже и ее сыном.

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Филипп Киркоров улетел в Грецию на отдых / коллаж: Главред, фото: instagram.com/mmmargaaret/

Российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает страшное вторжение РФ в Украину, улетел из страны-оккупанта вместе со своей фавориткой Маргаритой Овсянниковой, которая, по некоторым данным, ранее была эскортницей. Путинист решил сделать сюрприз певице и увез ее с 2-летним сыном в Грецию.

Как стало известно из соцсетей девушки, любитель диктатора Путина специально заказал для полета частный борт, чтобы добраться до Европы без пересадок.

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"Филипп филигранно делает сюрпризы, со словами: „Срочно пакуй чемодан, вылет через 10 часов". А я легка на подъем!" — написала Овсянникова.

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

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Отметим, Филипп Киркоров, оказывается, не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ. По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином.

А также многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Филипп Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

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