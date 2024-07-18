Филипп Киркоров не справляется со своими детьми и поэтому он решил отправить их подальше.

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Филипп Киркоров избавился от детей / коллаж: Главред, фото: facebook.com/profile.php?id=100044260682422

Путинский фанат и певец Филипп Киркоров, который недавно "вошел не в ту дверь", оказывается не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ.

По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином. Сообщается, что детей Киркоров пристроил в самую дорогую школу Дубаи.

Эта швейцарская международная частная школа принимает в ОАЭ учеников с 3 до 18 лет на дневное обучение и на полный пансион - с 11 до 18 лет. Здесь почти 2000 учеников, из них 350 иностранцев из 68 государств: больше всего - из России, США, Франции, Швейцарии. На территории школы дети могут ходить только в форме. На занятия надевают красные или белые кофты, а в пансионе верх одежды уже синий.

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Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Столовая - шведский стол, где меню составляют с учетом пожеланий детей и родителей.

Сообщается также, что путинист отправил сюда наследников не только ради того, чтобы избежать повышенного к ним внимания. Вторая цель - воспитательная: здесь Мартин и Алла-Виктория - такие же дети, как все, а не отпрыски "самого Киркорова".

Вернутся дети певца в сентябре на учебу в ОАЭ или отец оставит их на родине, пока неизвестно.

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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

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