Путинский фанат и певец Филипп Киркоров, который недавно "вошел не в ту дверь", оказывается не может справится со своими детьми и именно это стало причиной того, что он отправил их жить и учится в ОАЭ.
По данным пропагандистских СМИ, скандальный путинист имеет проблемы с дисциплиной собственных детей - Аллой Викторией и Мартином. Сообщается, что детей Киркоров пристроил в самую дорогую школу Дубаи.
Эта швейцарская международная частная школа принимает в ОАЭ учеников с 3 до 18 лет на дневное обучение и на полный пансион - с 11 до 18 лет. Здесь почти 2000 учеников, из них 350 иностранцев из 68 государств: больше всего - из России, США, Франции, Швейцарии. На территории школы дети могут ходить только в форме. На занятия надевают красные или белые кофты, а в пансионе верх одежды уже синий.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
Столовая - шведский стол, где меню составляют с учетом пожеланий детей и родителей.
Сообщается также, что путинист отправил сюда наследников не только ради того, чтобы избежать повышенного к ним внимания. Вторая цель - воспитательная: здесь Мартин и Алла-Виктория - такие же дети, как все, а не отпрыски "самого Киркорова".
Вернутся дети певца в сентябре на учебу в ОАЭ или отец оставит их на родине, пока неизвестно.
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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.
А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".
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