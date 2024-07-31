Максим Галкин публично "попустил" путиниста Филиппа Киркорова

Российский комик Максим Галкин, который осуждает страшное террористическое нападение РФ на Украину, выступил на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву".
Как стало известно, жена Максима Галкина – Алла Пугачева также присутствовала на фестивале, как и каждый год, ведь Вайкуле давняя подруга Примадонны.
Во время выступления Галкин смешил публику юмористическими зарисовками, а также поразил исполнением нескольких песен на латышском и украинском языках. А, что касается Пугачевой, юморист отметил, что она знает лишь несколько фраз на литовском.
"Это у неё от предыдущего", - сказал Максим, намекая на первого мужа Пугачевой Миколаса Орбакаса.
Затем Галкин подколол и второго мужа Примадонны – певца-путиниста Филиппа Киркорова.
"А, нет, это не предыдущий. От предыдущего у неё только перья остались", — на этой фразе зал буквально взорвался от смеха.
Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.
А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.
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