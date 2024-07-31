Максим Галкин публично "попустил" путиниста Филиппа Киркорова

Максим Галкин не упустил возможности пошутить над путинистом Филиппом Киркоровым.

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Максим Галкин подколол Филиппа Киркорова / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/fkirkorov/

Российский комик Максим Галкин, который осуждает страшное террористическое нападение РФ на Украину, выступил на фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву".

Как стало известно, жена Максима Галкина – Алла Пугачева также присутствовала на фестивале, как и каждый год, ведь Вайкуле давняя подруга Примадонны.

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Во время выступления Галкин смешил публику юмористическими зарисовками, а также поразил исполнением нескольких песен на латышском и украинском языках. А, что касается Пугачевой, юморист отметил, что она знает лишь несколько фраз на литовском.

"Это у неё от предыдущего", - сказал Максим, намекая на первого мужа Пугачевой Миколаса Орбакаса.

Затем Галкин подколол и второго мужа Примадонны – певца-путиниста Филиппа Киркорова.

"А, нет, это не предыдущий. От предыдущего у неё только перья остались", — на этой фразе зал буквально взорвался от смеха.

Максим Галкин / инфографика: Главред

Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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Отметим, сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой не перестает удивлять своими способностями, недавно он похвастался смоделированной из игральных карт сложной фигурой.

А также Максим Галкин показал архивные кадры программы "Лучше всех!", ведущим которой он был на российском "Первом канале" и поблагодарил команду, которая тогда с ним работала.

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