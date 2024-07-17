Путинский фанат и певец Филипп Киркоров, который недавно "вошел не в ту дверь", показался в шортах, чем очень удивил своих поклонников.
Многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.
Сам путинист заявил, что таким образом он хотел, чтобы его родные и близкие были всегда с ним. Интересный способ проявлять заботу о своих детях.
Между тем, по данным пропагандистских СМИ, пользователи написали, что у Киркорова уже, видимо, зависимость. Ведь когда он появился в шортах, на его престарелом теле не было видно живого места.
Кто такой Филипп Киркоров?
Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.
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Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.
А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".
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