Киркорова уличили в зависимости: певец ошарашил фото в шортах

Путинист и скандалист Киркоров не устает удивлять своих фоловеров.

https://stars.glavred.info/kirkorova-ulichili-v-zavisimosti-pevec-osharashil-foto-v-shortah-10581380.html Ссылка скопирована

Филипп Киркоров в шортах - то еще зрелище / коллаж: Главред, фото: facebook.com/p/Philipp-Kirkorov-100044260682422

Путинский фанат и певец Филипп Киркоров, который недавно "вошел не в ту дверь", показался в шортах, чем очень удивил своих поклонников.

Многие предположили, что у певца уже самая настоящая зависимость, из-за которой он не может остановится. А все дело в том, что Киркоров почти все тело разрисовал татуировками.

Сам путинист заявил, что таким образом он хотел, чтобы его родные и близкие были всегда с ним. Интересный способ проявлять заботу о своих детях.

видео дня

Между тем, по данным пропагандистских СМИ, пользователи написали, что у Киркорова уже, видимо, зависимость. Ведь когда он появился в шортах, на его престарелом теле не было видно живого места.

Киркоров и его хобби / Фото 7 дней

Кто такой Филипп Киркоров? Филипп Киркоров - советский и российский эстрадный певец, Народный артист РФ (2008). В 2008 году также получил звание Народного артиста в Украине, но в 2023 формально был его лишен из-за поддержки российской агрессии. Участник множества скандалов, в том числе и "голой" вечеринки Анастасии Ивлеевой в декабре 2023, которая повлекла за собой волну "отмены" популярных артистов в стране-оккупанте.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Отметим, стало известно, что Марго Овсянникова платит сумасшедшие суммы Филиппу Киркорову за каждый светский выход с ним. Стоимость публичного появления с путинистом обходится начинающей певице в 5 млн рублей.

А также адвокат певицы-путинистки Славы сказала, что Филиппу Киркорову нужно публично извиниться перед артисткой. Елена Сенина рассказала пропагандистским росСМИ, что артист снова вошел "не в ту дверь".

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред