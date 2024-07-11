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Швейцария планирует отказаться проводить Евровидение-2025 - причина

Элина Чигис
11 июля 2024, 12:29
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Швейцария может отказаться принимать Евровидение-2025.
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Nemo
Швейцария может не провести Евровидение-2025 у себя в стране / коллаж: Глафред, фото: instagram.com/eurovision/

На музыкальном конкурсе Евровидение-2024 победу одержал представитель Швейцарии и, по правилам конкурса, в следующем году страна-победитель должна принимать конкурс у себя. Но из-за предложений местных политических партий этого может не случиться.

Как стало известно из издания RTS, Федеральный демократический союз выступает против выделения средств на проведение конкурса, поскольку считает, что конкурс "сопровождается антисемитскими инцидентами и сатанинским вкладом". Окончательное решение будут принимать в ближайшее время.

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Также Федеральный союз выразил беспокойство по поводу безопасности граждан. Предполагается, что во время проведения конкурса может произойти что-то непредсказуемое из-за военных действий Израиля и Палестины.

Евровидение-2024

Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах.

Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

Евровидение-2024 - последние новости

Отметим, ранее Главред рассказывал, о чем песня The Code победителей конкурса Nemo, и как переводятся слова трека, который стал для молодых артистов своеобразным манифестом.

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А также alyona alyona и Jerry Heil сделали мощное заявление прямо на сцене конкурса - в своем финальном выступлении артистки из Украины произнесли важный для страны месседж.

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