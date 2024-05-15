Украинскую делегацию оштрафовали на Евровидении-2024 - причина

alyona alyona поделилась, что украинская делегация на Евровидении-2024 оштрафовали из-за футболок с надписью Free Azovstal Defenders.

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alyona alyona рассказала, за что пришлось заплатить штраф на Евровидение-2024 / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинская рэперша alyona alyona, которая вместе с Jerry Heil в этом году представляла Украину на Евровидении, рассказала, что их появление в футболках с надписью Free Azovstal Defenders было очень рискованным. А все из-за того, что на конкурсе неприемлемы любые политические жесты.

На своей странице в соцсетях артистка отметила, что проверяли не только одежду, но и даже ногти участников.

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"Мы обзвонили несколько полиграфий, часть из них не работала, а другая – отказывалась делать принт. Однако с одной полиграфией мы смогли договориться после того, как мы пять раз позвонили им и слезно попросили помочь. Перед входом в зал наша команда надела футболки под свои другие футболки и кофты и смогли пройти с ними в green room", - рассказала alyona alyona.

Украинская делегация была уверена, что во время повтора выступлений всех участников, операторы начнут показывать и команду тоже. У нашей команды все получилось, но штраф все же пришлось заплатить.

"Поэтому, когда к нам подошла камера, наша команда быстро раскрылась и показали наш призыв на весь мир. Мы очень рисковали, однако все получилось. Отбились просто финансовым штрафом. Я невероятно рада, что нам удалось напомнить миру о наших военнопленных", - заявила артистка.

Смотрите видео, как украинская делегация продемонстрировала футболки с надписью Free Azovstal Defenders:

Украина на Евровидении-2024 / фото: скрин t.me/glavredinfo

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который прошел 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil заняли третье место. Первое место досталось певцу Nemo из Швейцарии.

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Отметим, итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидения 2024. Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.

Также стало известно, кому Украина отдала высший балл на Евровидении 2024. Похоже, даже украинские еврофаны не ожидали такого решения от Национального жюри.

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