Итальянка подорвала второй полуфинал Евровидения 2024

Итальянская певица Анжелина Манго феерично выступила во втором полуфинале Евровидения 2024.

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Итальянка зажгла сцену Евровидения 2024 / Коллаж Главред, фото скриншот

Итальянская певица зажгла главную сцену второго полуфинала Евровидение 2024.

Анжелина Манго, которая исполнила песню "La Noia", заработала аплодисменты буквально с первых аккордов своей песни с латиноамериканскими мотивами.

С четырьмя платиновыми пластинками, двумя золотыми пластинками и полностью аншлаговым туром Анджелина Манго стала одной из самых ярких звезд 2023 года в Италии. Ее музыка представляет собой смесь различных влияний, включая итальянский и американский рэп, R&B и инструментальную музыку.

Евровидение-2024 Евровидение-2024 - 68-ой песенный конкурс, который пройдет 7, 9 и 11 мая в Мальме, Швеция, при участии конкурсантов из 37 стран. Соревнование в Швецию "привезла" певица Loreen ("Tattoo"), которая одержала победу на Евровидении в 2023 году. Украина - постоянный участник Евровидения с 2003 года. За всю историю участия конкурсанты от Украины трижды занимали первое место - в 2004 (Руслана - "Дикі танці"), 2016 (Джамала - "1944") и 2022 (группа Kalush Orchestra - "Стефанія") годах. Представители Украины на Евровидении-2024, дуэт alyona alyona & Jerry Heil, по итогам первого полуфинала попали в гранд-финал конкурса.

В своих песнях певица обращается к актуальным для нее вопросам и темам, таким как тревоги, любовь, потребность в свободе и ценность семьи.

Италия на Евровидении 2024 / Скриншот

Анджелина Манго, любимая фанатами в социальных сетях, имеет огромное количество подписчиков, особенно в TikTok.

Италия - фаворит букмекеров 2024 / Скриншот

Евровидение 2024 - что стоит знать

Напомним, ранее мы уже рассказывали, что Jerry Heil получила травму во время выступления.

Также Аlyona Аlyona и Jerry Heil установили абсолютный рекордЕвровидения.

Кто вошел в первую десятку финалистов Евровидения-2024 по результатам первого полуфинала. Финал конкурса состоится 11 мая в 22:00 по киевскому времени.

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